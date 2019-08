Temptation Island è terminato circa un mese fa, e quest'anno l'esperienza al villaggio delle tentazioni non è stata affatto positiva per quasi tutte le coppie del programma di Canale 5 che hanno deciso di separarsi, eccezion fatta per Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, i quali dopo un breve periodo di allontanamento hanno preferito dare ulteriore fiducia alla loro storia d'amore.

Entrambi, infatti, dopo essersi avvicinati "pericolosamente" ad alcuni tentatori (lei a Giulio, lui a Maddalena) avevano preferito dirsi addio al falò di confronto.

Tuttavia, poco dopo si sono resi conto che il loro legame era ancora forte, e di conseguenza hanno deciso di tornare insieme. Nonostante ciò, ancora oggi sono molti i telespettatori che non credono nella veridicità dei sentimenti dei due ex concorrenti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Sabrina e Nicola non convincono: le critiche dopo Temptation

Sabrina e Nicola sono finiti nel mirino degli haters, i quali hanno diversi dubbi legati soprattutto alla differenza d'età che intercorre tra la coppia (lei ha 12 anni più di lui).

Su Instagram hanno subito anche degli attacchi piuttosto duri, tra i quali si segnala soprattutto quello di un utente che racchiude in sé le varie perplessità sugli ex concorrenti di Temptation Island: "Non mi convincete come coppia. Avete fatto troppo in fretta a mostrare interesse per altre persone e poi tornare sui vostri passi. Non siete un bell'esempio".

Altre critiche, invece, sono piovute su Nicola, accusato di essere tornato con Sabrina nonostante lei avesse espresso dei giudizi piuttosto negativi nei suoi confronti nella prima fase del programma di Canale 5.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

La Martinengo, a sua volta, è stata accusata di aver avuto un comportamento scorretto verso un bravo ragazzo come Tedde. Infine, proprio per non farsi mancare nulla, diversi internauti stanno continuando a sostenere che la donna starebbe approfittando della giovane età dell'attuale compagno.

Sabrina risponde: 'Non ti curare di loro ma guarda e passa'

Sabrina Martinengo in questi giorni è intervenuta nuovamente su Instagram scrivendo, in merito alle critiche ricevute: "Non ti curare di loro ma guarda e passa".

Successivamente, la 42enne piemontese ha risposto seccamente a un hater che aveva messo in dubbio l'amore tra lei e il compagno, dicendogli: "Perché perdi tempo a seguirci? Fai altro. Si sforzi ancora un po' e poi potrà capire".

Insomma, a quanto pare al momento sono in pochi a credere nella profondità del sentimento che unisce Nicola e Sabrina, con i cosiddetti "leoni da tastiera" che non smettono di lanciare accuse nei loro confronti.

Indiscrezioni su una presunta gravidanza di Sabrina

In questi ultimi giorni sta circolando un rumor sul web, secondo cui Sabrina Martinengo sarebbe in dolce attesa. I fan della coppia hanno chiesto subito ai diretti interessati delle delucidazioni. Nonostante ciò, per adesso i due fidanzati hanno preferito non rispondere, lasciando così un alone di mistero intorno a quest'indiscrezione. Al contempo, non si esclude che entrambi possano fare chiarezza durante l'ospitata alla puntata di Uomini e Donne dedicata proprio a Temptation Island.