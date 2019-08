Sabrina e Nicola sono l'unica coppia dell'edizione di quest'anno di Temptation Island che non si è separata. Durante il falò di confronto era stato il fidanzato a mettere la parola fine ad una storia d'amore che andava avanti da due anni, nonostante lei fosse più grande di 12 anni.

Nel corso della puntata speciale del reality show ad un mese dal termine delle registrazioni, i due si sono presentati dinanzi alle telecamere mano nella mano, spiegando al conduttore Filippo Bisciglia di aver compreso che il sentimento che li unisce è più forte di tutto.

In queste ultime ore, proprio Sabrina è stata chiamata a difendere a spada tratta sui social network il suo amore, poiché alcuni follower hanno manifestato ancora una volta dei dubbi sulla differenza d'eta esistente tra lei e Nicola.

Nicola e Sabrina più uniti che mai

Sebbene Sabrina e Nicola abbiano dimostrato con i fatti che i sentimenti puri vincono su ogni pregiudizio, sui social non tutti la pensano allo stesso modo.

In molti, infatti, hanno criticato la Martinengo, invitandola a lasciar libero una volta per tutte l'attuale fidanzato. I detrattori della donna ritengono che la differenza d'età penalizzi in qualche modo Tedde che, con i suoi 30 anni, sarebbe costretto a rinunciare ad esperienze fondamentali per la vita di un giovane uomo.

In particolare, qualcuno su Instagram ha anche insinuato che la presenza di Sabrina nella vita di Nicola impedirebbe a quest'ultimo di diventare padre. A questo punto la donna ha deciso di intervenire in prima persona per fare chiarezza su un argomento tanto spinoso quanto privato, che merita rispetto.

La 42enne piemontese ha affermato che non si può escludere affatto a priori che voglia dare un figlio al compagno, regalandogli così la gioia di essere chiamato papà.

Sabrina stupisce: 'E se fossi incinta?'

"E se fossi incinta?", ha scritto su Instagram senza alcun timore Sabrina, dimostrando così il profondo amore che la lega a Nicola. Non bisogna dimenticare che, durante l'esperienza a Temptation Island, proprio il 30enne sardo aveva lasciato intendere che poteva esserci la remota possibilità che la fidanzata fosse in dolce attesa, visto che si erano ritagliati dei momenti d'intimità a poche ore dall'inizio delle registrazioni del programma.

Tutto ciò è segno che entrambi hanno dei progetti importanti per il futuro, e che gli anni che li separano non fanno alcuna differenza per loro.

Inoltre la Martinengo ha voluto perorare la causa di Nicola, affermando che non è di certo uno sprovveduto e che sa benissimo cosa vuole dalla vita, sottolineando al contempo che il futuro rappresenta un'incognita per tutti.

La donna ha anche aggiunto che augura ai suoi figli di vivere un amore bello come il suo e che non tenga conto di differenze etniche o di età.

A questo punto, tenendo conto delle sibilline affermazioni della Martinengo, ci si sta chiedendo se davvero sia in dolce attesa e se prossimamente arriverà un eventuale annuncio ufficiale di una gravidanza in corso. Tuttavia, ad oggi ciò che conta che i due, dopo le incomprensioni e le rispettive vicinanze ai single nei due villaggi di Temptation Island, abbiano ritrovato l'unione e la serenità.