Lo scorso 24 agosto sono iniziate le riprese di Temptation Island Vip 2. Nonostante sia trascorso poco tempo, Nicolò Brigante è finito nel mirino del mirino di Deianira Marzano. Nella giornata di ieri, tramite i profili social ufficiali, sono stati comunicati i nomi di alcuni dei tentatori. Molti di loro sono già conosciuti al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Michele Loprieno, Antonio Moriconi, Valentina Galli, Federica Spano, Fabrizio Baldassarre, Cecilia Zagarrigo, Federica Francia, Alessandro Catania e Nicolò Brigante. In particolare quest’ultimo è finito al centro di una polemica.

Deianira Marzano, dopo aver appreso la presenza nel cast dell’ex tronista siciliano, ha accusato il giovane di avere una fidanzata. Secondo la blogger partenopea, Nicolò avrebbe conosciuto una farmacista catanese da circa due anni. Il tutto sarebbe rimasto nascosto al grande pubblico solamente per questioni economiche. Al contrario però, il diretto interessato, nel corso dell’ultima intervista rilasciata alla stampa, si sarebbe dichiarato single ed in cerca della donna giusta.

A questo punto resta da capire quale sia la verità, in quanto non sono state portate prove di quanto dichiarato da Deianira. Nicolò Brigante infatti, da quando sono iniziate le registrazioni del reality, non può avere contatti con l’esterno. Starà al diretto interessato appena possibile fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono sposati

Quest’anno all’interno della seconda edizione di Temptation Island Vip figura nel cast anche una coppia sposata.

La coppia in questione è quella formata dalla speaker radiofonica Anna Pettinelli ed il compagno Stefano Macchi. Il matrimonio tra Anna e Stefano nei mesi scorsi aveva suscitato qualche polemica, poiché i due hanno una grande differenza d’età. Secondo il regolamento del docu-reality, le coppie che indossano la fede nunziale al dito non posso partecipare. Nel caso della Pettinelli la questione però è diversa.

A quanto pare i due si sono sposati alle Maldive, dunque il matrimonio non è riconosciuto in italia. Anche se i due hanno riferito di voler regolarizzare l’atto anche nel Bel Paese, al momento per la giurisdizione italiana risultano entrambi single. Intanto, la Pettinelli è stata presa di mira da alcuni haters. C’è chi l’accusa di essere troppo in là con l’età per partecipare ad un programma del genere: “Chi ti correggerà, il nonno di Heidi?”.

Altri invece, hanno pensato che la scelta di prendere parte nel cast sia stata dettata in nome del 'Dio denaro'. A tutte le accuse nei suoi confronti, Anna Pettinelli ha replicato rassicurando di voler rimanere sempre se stessa.