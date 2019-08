Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la popolare soap americana che da poco è tornata su Canale 5 dopo la pausa estiva. Dalle trame statunitensi in onda ad agosto sulla Cbs si apprende che Douglas rimarrà solo dopo la perdita della madre ed il ricovero di Thomas Forrester in ospedale in seguito ad un drammatico volo sulla scogliera.

Di conseguenza, il bambino potrebbe essere adottato da Hope Logan e Liam Spencer, oppure potrebbe essere affidato a Ridge come ipotizzato da alcuni portali degli States.

Beautiful: Thomas usa il figlio per avvicinarsi a Hope

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate trasmesse da poco in America si soffermano sulle conseguenze del drammatico incidente di Thomas. Se quest'ultimo finirà in coma dopo essere stato spinto da Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) giù dalla scogliera nel tentativo di difendere sua figlia, Douglas rimarrà di fatto senza genitori, tenendo conto anche della precedente dipartita di Caroline a causa di un brutto male.

Il giovane Forrester userà il figlio per convincere Hope a diventare sua moglie. Successivamente però il bambino finirà nel mirino del padre quando questi rivelerà a Liam (Scott Clifton) che Beth è viva. Spencer riuscirà a scoprire la verità sullo scambio delle culle dopo la confessione di Flo Fulton che finirà in carcere in seguito alla denuncia di Ridge.

Nel frattempo Thomas si nasconderà in casa di un suo vecchio amico, mentre Brooke e il marito si prenderanno cura di Douglas.

Douglas senza genitori

Com'era facilmente preventivabile, il comportamento ben al di sopra delle righe di Thomas nei confronti di Douglas ha suscitato una serie di malumori tra i numerosi telespettatori che seguono costantemente la soap opera. Gran parte del pubblico, infatti, ritiene che la condotta del giovane sia inqualificabile e che gli andrebbe tolta una volta per tutte la custodia del figlio.

Tuttavia, non si esclude che la sua ossessione o il probabile disturbo psichiatrico che l'affligge possa in realtà nascondere un tumore al cervello o una tossicodipendenza.

Nel frattempo, il destino del figlio di Caroline sarà sempre più incerto dopo essere stato privato dell'affetto di entrambi i genitori. Il pubblico americano gradirebbe che ad occuparsene fosse la zia Steffy, la sorella di Thomas che sta attraversando un periodo di grande tristezza dopo essere stata costretta a separarsi dalla piccola Phoebe. Qualcun altro, invece, ritiene che alla fine il bambino possa essere affidato a Ridge.

La Logan e Liam potrebbero adottare il figlio di Thomas

Tuttavia, negli episodi statunitensi di Beautiful in onda ad agosto, Hope deciderà di rispettare la promessa fatta a Thomas di essere proprio lei a prendersi cura del figlio. Per questo motivo sarà proprio la Logan a chiedere a Liam se è disposto ad accogliere Douglas nella loro famiglia. Il giovane Spencer accetterà la proposta con un certo entusiasmo.

A questo punto, non resta che attendere i prossimi spoiler per capire quale sarà il futuro del figlio di Caroline.