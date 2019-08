Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Nei prossimi episodi, Asuman Piran farà una spiazzante scoperta. La ragazza, infatti, apprenderà che sua sorella Nazli si è sposata con Ferit Aslan solo per ottenere l'affido di Bulut.

Bitter Sweet Ferit e Nazli si sposano

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dagli episodi trasmessi ad agosto si soffermano su Asuman, personaggio di punta della serie tv turca.

La donna, infatti, scoprirà la verità sul matrimonio falso della sorella. Tutto avrà inizio quando Ferit chiederà a Nazli di diventare sua moglie dopo non essere riuscito a dimostrare l'intromissione di Hakan nell'omicidio di Demir e Zeynep. In questo modo l'Aslan vorrà strappare la custodia di Bulut ai perfidi coniugi Onder, promettendo alla chef di restituire la libertà alla entrata di Hakan in carcere.

Alla fine la coppia riuscirà a diventare marito e moglie nonostante il piano di Demet di sabotare le nozze. La Kaya, infatti, deciderà di rinchiudere la sorella di Asuman in una celle frigorifera durante alcuni acquisti in una pescheria.

Deniz ha dei dubbi sulle nozze della Piran e l'Aslan

Le trame di Bitter Sweet rivelano che le nozze dell'Aslan con la sorella di Asuman provocheranno la reazione di Deniz (Hakan Kurtas), da sempre innamorato della cuoca.

Il Kaya, infatti, comincerà a fare delle domande scomode ai due sposini, in quanto sicuro che si sia qualcosa di anomalo nel loro comportamento. Di conseguenza, il musicista approfitterà di un momento di debolezza della Piran durante una cena al ristorante dopo essere rimasto da solo con lei in cucina. Qui la cuoca gli confesserà di aver sposato l'affarista in quanto profondamente innamorata di lui.

Asuman apprende che il matrimonio della sorella è finto

Se il Kaya perderà la ragione, tanto da finire contro un camion a tutta velocità con la sua moto, Asuman scoprirà che sua sorella e Ferit (Can Yaman) si sono sposati soltanto per ottenere l'affido di Bulut (Alihan Turkdemir). La Piran, infatti, userà questa informazione per ricattare la cuoca, tanto da minacciarla di raccontare tutto al fratello di Demet (Alara Bozbey), mettendo in forse la custodia del bambino.

Dall'altro canto, Nazli (Ozge Gurel) non riuscirà a fingere con il marito tanto da metterlo al corrente dell'ipotetico pericolo mentre la sorella giurerà di tenere la bocca chiusa per non creare altri turbamenti in Deniz. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che per rivedere gli episodi basterà collegarsi su Mediaset Play.