Varie coppie nate a Uomini e donne stanno vivendo un periodo di crisi in questa calda estate 2019. Come non citare, a tal proposito, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino che sembrano essere sempre più distanti dopo un inizio promettente del loro rapporto. A non avere avuto un esito positivo sono stati anche Angela Nasti e Alessio Campoli oltre che Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, lasciatosi poche settimane dopo la scelta avvenuta a maggio.

A sorpresa, a finire sulla lista delle coppie in crisi sono arrivati anche Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Loro, che apparivano spesso insieme su Instagram, improvvisamente sono diventati distanti e la stessa ex corteggiatrice ha chiesto rispetto, ammettendo di non attraversare un periodo facile. Ad aggiungere carne al fuoco, è stato il settimanale Spy che ha spiegato le ragioni di questa fase complicata, parlando anche di un'amicizia speciale tra lei e un ex corteggiatore del programma, Luca Daffré. Tale tesi, oltre che le conseguenti polemiche, sono state commentate dallo stesso Branzani.

Oscar Branzani contro le accuse: 'Sciacquatevi la bocca'

Indispettito dal Gossip nato intorno al suo rapporto con Eleonora Rocchini, Oscar Branzani ha risposto in prima persona ad alcuni commenti. Uno di essi prende espressamente le difese della sua ex fidanzata: "Prima di dire c****te sulla mia Ele dovreste sciacquarvi la bocca". Mentre non mancano parole forti contro Luca Daffrè che, a suo dire, sarebbe solo alla ricerca di visibilità dopo la fine deludente del suo percorso nel Trono Classico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Riferendosi all'ex corteggiatore, Oscar ha chiosato: "Se questo imb****le è in cerca di pubblicità, cosa che ho visto molto spesso, poi dovrà presentarsi davanti al sottoscritto". Questo commento è stato prontamente cancellato dal diretto interessato, confermando come questa vicenda abbia ancora molto da svelare. Il gossip di Uomini e donne, dunque, si infittisce.

L'indiscrezione del settimanale 'Spy'

Secondo quanto riportato dal tabloid 'Spy', la crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sarebbe causata da alcuni messaggi da lei scambiati con Luca Daffrè, ex corteggiatore di Teresa Langella e Angela Nasti.

Non solo: anche l'ex tronista avrebbe avuto avuto dei contatti con una ragazza, che sarebbe stata persino pronta a rivelare pubblicamente tale novità. A tal proposito, il settimanale ha precisato: "Ma anche Oscar nasconde i suoi segreti: prima di scoprire l'affaire tra Eleonora e Luca, avrebbe interagito con una tale Sabrina, ora pronta a rivelare tutto": E proprio tale uscita di informazioni, insieme alle annesse critiche rimbalzate sui social network, ha scatenato la reazione di Branzani che non si è tirato indietro, affidandosi al sopra evidenziato commento al vetriolo.