Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non sono tornati insieme. A confermare la sua attuale situazione sentimentale è stata proprio l'ex protagonista di Temptation Island.

Pochi giorni dopo l'inizio del reality dell'amore, Nunzia aveva deciso di chiedere un confronto al suo fidanzato, in quanto stanca di vedere Arcangelo mentre flirtava con una tentatrice single. I due fidanzati, al falò, dopo aver chiarito l'uno con l'altra la propria posizione, hanno deciso di separarsi.

Durante la sesta puntata del reality, in cui i telespettatori sono stati informati in merito al destino delle sei coppie dopo la fine del programma, i fan di Temptation Island hanno potuto constatare come la Sansone abbia confermato la sua scelta, quella di allontanarsi da Arcangelo. Il ragazzo, infatti, in un video, ha cercato di baciare la sua tentatrice.

A far discutere, in queste ore, è un video pubblicato da Antonella Fiordelisi.

La fidanzata di Francesco Chiofalo ha partecipato ad una festa in cui erano presenti i protagonisti del reality, tra cui Nunzia e Arcangelo. I follower più attenti hanno notato chiaramente come la Sansone stesse parlando con il suo ex fidanzato: da qui è partito il sospetto di un possibile ritorno di fiamma.

A far chiarezza ci ha pensato direttamente Nunzia. Tramite una Instagram Story, la Sansone ha confermato di aver partecipato al party, dove era presente anche Arcangelo: "Ci siamo visti e ci siamo salutati."

La partenopea ha, però, ribadito di aver intrapreso una strada diversa da quella del suo ex fidanzato.

Stando al racconto di Nunzia, non ci sarebbe nulla di male se due persone che sono state fidanzate per ben 13 anni si salutano: "In un mese e mezzo non ti puoi dimenticare di una persona". Dunque, non è proprio il caso di allarmarsi. I due ex volti di Temptation Island si sono 'ritrovati' solo ed esclusivamente in quanto hanno partecipato allo stesso evento organizzato dalla produzione del reality.

Le parole di Nunzia su Arcangelo

All'interno dell'Instagram Story pubblicata da Nunzia Sansone, la giovane ha commentato anche gli ultimi pettegolezzi riguardanti Arcangelo che sarebbe andato in vacanza con Vittorio, Massimo e alcune tentatrici. Nello specifico, da qualche giorno a questa parte, i rumors parlano di un particolare avvicinamento dei tre ragazzi ad alcune delle single romane presenti nel loro villaggio.

La ragazza, senza rancore, non ha voluto esprimere alcun commento negativo per la scelta del suo ex fidanzato, tanto da affermare: "Spero si diverta". D'altronde, anche la Sansone ha reso partecipe i suoi follower del fatto che presto si regalerà una vacanza. Con chi partirà, al momento, non ci è dato saperlo, ma la stessa Nunzia è pronta a giurare che i fan, appena lo sapranno, impazziranno di gioia.