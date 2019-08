Dagli Stati Uniti, nuove avvincenti anticipazioni riguardanti la nota soap opera di Canale 5, "Beautiful", interpretata fra gli altri da Katherine Kelly Lang (Brooke), Jacqueline Maclnnes Wood (Steffy), Scott Clifton (Liam Spencer) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester). I telespettatori statunitensi, infatti, avranno modo di ammirare nelle prossime puntate la svolta nella storyline del rapimento della figlia di Hope Logan, Beth.

Il tutto avverrà grazie a Liam e al piccolo Douglas che, in un modo o nell'altro, porteranno alla luce le tante bugie di Thomas e permetteranno ad Hope di ricongiungersi con la sua bambina, dopo mesi e mesi di tribolazioni e sofferenze.

Liam ascolta una conversazione di Thomas e Flo

Le anticipazioni americane di "Beautiful" ci segnalano che Liam ascolterà involontariamente una discussione fra Thomas e Flo ed intuirà che i due giovani stanno nascondendo un segreto relativo alla misteriosa nascita di Phoebe.

Per questa ragione, Liam deciderà di indagare per conto suo, iniziando a chiedere informazioni sull'ospedale di Las Vegas in cui Flo ha dichiarato di aver partorito. L'istituto sanitario confermerà a Liam che Flo non ha mai partorito lì e che la storia della giovane è stata del tutto inventata. Saputo ciò, il giovane deciderà di non divulgare subito la notizia ma di recarsi alla casa sulla scogliera per trascorrere un po' di tempo con Hope e Douglas.

Sarà proprio in quell'occasione che il figlio di Thomas confesserà ad Hope e Liam che Beth è ancora viva e che sarebbe molto vicina a loro. Il bambino, però, non riuscirà a rivelare alla coppia che Beth, in realtà, è Phoebe, perché sarà interrotto da Thomas che arriverà giusto in tempo per portarlo via. Dopo l'uscita di scena del rampollo Forrester, Liam mediterà sulle parole di Douglas e continuerà ad indagare sulla questione, fino a quando non comprenderà che Phoebe è, in realtà, Beth.

Hope ritrova Beth

Con la verità in mano, Liam si recherà da Hope e le racconterà tutta la verità: poi, insieme a lei, si recherà a casa di Steffy per riavere indietro la loro bambina. Arrivati lì, lo Spencer racconterà ciò che ha scoperto a Steffy, mentre la Logan potrà finalmente stringere fra le braccia la sua bambina. Alla gioia di Hope, ovviamente, si contrapporrà la disperazione di Steffy che vedrà portarsi via la bambina che ha cresciuto come sua fino a pochi istanti prima.

Nonostante il dolore, però, la Forrester comprenderà ciò che è successo e consentirà ad Hope e Liam di portare con sé la piccola Beth. Così, finalmente riuniti e felici, Hope e Liam porteranno la loro bambina alla casa sulla scogliera dove decideranno di ritornare insieme e regalare a Beth la famiglia felice che tanto avevano sognato. Per Hope e Liam, comunque, non mancheranno nuovi ostacoli.