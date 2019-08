La storia d'amore tra Katia e Vittorio si è conclusa durante il falò finale di Temptation Island: la ragazza, intervistata dal settimanale Chi, ha ammesso di sentire la mancanza del suo ex, ma ha anche aggiunto di non avere alcuna intenzione di tornare con lui perché molto probabilmente ciò che sentiva per Vittorio "forse era solo abitudine". Adesso per la Fanelli è tempo di guardare avanti non prima, però, di aver precisato di aver sempre rispettato Vittorio.

Katia non sente più amore nei confronti di Vittorio

Non è facile dimenticare la relazione che l'ha unita a Vittorio per due anni e mezzo, ma Katia, già prima dell'ingresso a Temptation Island, era consapevole che qualcosa nel suo rapporto si stava sgretolando. Ad ammettere che i sentimenti nei confronti dell'ex sono cambiati del tutto è proprio la "fotonica" bionda, una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione del docu-reality dedicato al viaggio nei sentimenti: per lei il tutto si era trasformato in abitudine e non più amore.

Se Sabrina e Nicola hanno deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia d'amore, non è lo stesso per Vittorio e Katia, che al momento sono molto distanti. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la ragazza ha rivelato che addirittura il suo ex non ha avuto il coraggio di affrontarla di persona, decidendo di consegnare i suoi effetti personali alla sorella e non a lei. A oggi la Fanelli preferisce restare single, anche se i corteggiatori non mancano, ma la giovane non crede alle buone intenzioni dei ragazzi che le stanno dietro, credendo che questi ultimi vogliano solo cavalcare l'onda.

I dubbi sulla storia tra la single Vanessa e Vittorio

Vittorio, al contrario, continua a frequentare "la single" Vanessa, la ragazza conosciuta durante il programma e con la quale ha stretto un rapporto molto intenso, proprio come è accaduto tra Jessica, ex di Andrea, e il tentatore Alessandro. Katia, che ha voluto garantire durante l'intervista di non aver mai tradito il suo ex, non crede alle buone intenzioni della tentatrice.

Vittorio dovrebbe aprire gli occhi, secondo la biondissima Katia: la storia che sta costruendo con Vanessa è definita dalla ragazza addirittura "finta".

Insomma, l'ex protagonista di Temptation Island dubita fortemente che i sentimenti che legano il suo ex alla nuova fiamma siano reali e forti, ma sta di fatto che Vittorio ha dimostrato, durante l'intervista con Filippo Bisciglia, di essere felice di aver conosciuto una persona come Vanessa.

Chissà se Katia potrà esprimere le sue perplessità direttamente a lui, l'uomo con il quale ha condiviso più di due anni della sua vita, durante una delle prime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne.