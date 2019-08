Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre, Raimundo si dirà contrario all'alleanza di Donna Francisca Montenegro con il perfido Fernando Mesia. Inoltre, Fe deciderà di lasciare il piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo, perché sarà l'unico modo per mettersi finalmente al sicuro. L'appuntamento con le prossime puntate è come sempre alle 15:30 sui canali Mediaset.

Maria verrà a sapere che Francisca e Fernando hanno tentato in tutti i modi di allontanare Roberto

Nelle prossime puntate che andranno in onda settimana prossima, Don Berengario potrebbe creare alcuni problemi, però Julieta e Carmelo dopo che gli parleranno a lungo, lo convinceranno a mantenere il silenzio. Nonostante ciò, Don Anselmo sarà molto preoccupato per lo stato d'animo di Berengario.

Intanto, la Montenegro e Mesia continueranno a perseguitare Roberto Sanchez e tenteranno in tutti i modi di convincerlo a lasciare in pace Maria Castaneda.

Ma non è tutto, perché quando il cubano rifiuterà la prima offerta economica, i due proveranno ad aumentarla ulteriormente. Però, Fernando e Francisca faranno l'errore di sottovalutare Roberto che non avrà nessuna intenzione di starsene con le mani in mano e preparerà per loro una sorpresa. In particolare, il cubano rivelerà tutto a Maria che verrà dunque a sapere di tutti i ricatti di Donna Francisca e Fernando per allontanare Roberto da lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre, quando Raimundo verrà a sapere che sua moglie e Mesia fanno fronte comune pur di allontanare il cubano dalla Castaneda, non nasconderà tutta la sua disapprovazione e per questa inedita alleanza.

Antolina scoprirà la verità sul dottor Alvaro e lo ricatterà

Intanto Carmelo Leal chiamerà a raccolta sua moglie e i suoi amici per raccontare tutta la verità. Infatti, il sindaco di Puente Viejo rivelerà a tutti i presenti lo stupro che Julieta Uriarte ha subito da Eustaquio e Lamberto Molero.

La notizia sconvolgerà tutti quanti.

Allo stesso tempo, Antolina Ramos scoprirà la verità sul conto del dottor Alvaro Fernandez e deciderà di cogliere questa ghiotta opportunità per ricattarlo. Infatti, l'ex ancella si recherà dall'uomo e lo metterà alle strette convincendolo a far innamorare Elsa Laguna di lui, per poi portarla via per sempre dal piccolo paesino spagnolo. In questo modo, la perfida biondina spera di allontanare per sempre la sua rivale in amore da Isaac.

Invece, Fe si preparerà a lasciare il paesino iberico e dirà addio a tutti i suoi amici. Infatti, l'ex domestica sarà pronta ad iniziare una nuova vita negli Stati Uniti da Prado e Rosario. Fe pur di salvarsi la vita farà credere di essere morta e ripartirà altrove sotto mentite spoglie. Mauricio seppur a malincuore, deciderà di non seguirla.