La soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ha ripreso a coinvolgere numerosi telespettatori in tutto il nostro Paese. proprio oggi la serie televisiva ha iniziato ad essere trasmessa in onda nuovamente. Le future puntate della soap ci anticipano momenti ricchi di colpi di scena.

Il matrimonio tra i due giovani è stata tutta una messa in scena.Tuttavia, Ferit si renderà conto gradualmente dei suoi veri sentimenti nei confronti della cuoca e deciderà di dichiararsi. L'attrazione sentimentale raggiungerà l'apice, dopo che Bulut verrà affidato ai coniugi Aslan. Le scene in questione saranno trasmesse prossimamente.

Pelin, ex di Ferit, si intromette nella vita della coppia

La new entry della soap opera Bitter Sweet sarà Pelin Turan: la ragazza non è altro che l'ex fidanzata di Ferit. Tuttavia verrà presentata alla cuoca turca coma un'amica di vecchia data. Pelin farà il suo ingresso nella serie televisiva alla festa di compleanno a sorpresa dell'Aslan: il party sarà organizzato da Nazli con l'aiuto di Fatos.

La protagonista vedrà una vecchia foto di Ferit e i suoi amici sul profilo social di Engin e deciderà di invitarli tutti.

Si scoprirà presto che Pelin è la complice di Hakan: infatti quest'ultima avrà il compito di far cadere tra le sue braccia Ferit Aslan in cambio di denaro dagli Onder. La Turan nasconderà una sua vecchia foto con l'architetto in un libro, con questo gesto farà si che venga ritrovata dalla cuoca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In questo modo capirà tutta la verità.

Nazli non vorrà ascoltare spiegazioni da Ferit. L'Aslan non riuscirà a dirle ciò che prova veramente nei suoi confronti. Successivamente la cuoca turca porterà il piccolo Bulut dalla signora Leman ed andrà via da Istanbul per qualche giorno.

Nazli e Ferit fanno l'amore

Nazli andrà per qualche tempo in montagna. In quel luogo solitario potrà pensare meglio sul da farsi, aiutando anche lo zio nella raccolta delle olive.

Intanto Ferit domanderà a Fatos dove si trova la sua migliore amica: la ragazza non saprà rispondergli. L'architetto troverà l'amata solo grazie ad un indizio lasciato dalla protagonista.

Dopo un aspro litigio, i due giovani decideranno di andare nel bosco alla ricerca di un fungo prelibato: quest'ultimo potrà essere utilizzato dalla cuoca nei piatti del suo ristorante. Tuttavia, i due giovani si perderanno nella foresta e trascorreranno tutta la notte i una casetta abbandonata.

A questo punto si baceranno e si prometteranno amore eterno. Poi, saranno travolti da una passione intensa fino all'indomani. Così, il loro matrimonio non sarà più finto, ma valido a tutti gli effetti per sempre.