L'attesa è finalmente finita: dalla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island è arrivato l'annuncio che ha svelato quali saranno le coppie di vip che prenderanno parte alla seconda edizione del famoso reality dei sentimenti che andrà in onda a partire dal prossimo settembre. I nomi che sono stati rivelati hanno subito destato scalpore sui social e, ben presto, sono emersi da parte degli utenti paragoni con il cast della precedente edizione che vantava tra i suoi partecipanti nomi del calibro di Valeria Marini e Stefano Bettarini.

Svelate oggi tutte le coppie di TI Vip 2

Dopo il successo della scorsa, nonchè prima, edizione di Temptation Island Vip 2, Maria De Filippi ha deciso di dare il via libera alla messa in onda della seconda edizione del docu-reality di Canale 5 che, questa volta, sarà condotto da Alessia Marcuzzi e non più da Simona Ventura, tornata in Rai negli scorsi mesi. Per diverse settimane sono circolate molte e disparate voci sui papabili partecipanti alla nuova edizione del programma, ma quasi tutte si sono rivelate infondate.

L'unica eccezione è stata per la coppia composta da Natalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, la prima ad essere stata associata al reality di Canale 5 ed unica ad essere poi stata effettivamente confermata. Per quanto riguarda le altre cinque coppie che affronteranno nelle prossime settimane il tanto temuto viaggio nei sentimenti, la comunicazione ufficiale è arrivata tramite un promo pubblicato dalla redazione del programma sulle pagine social di Temptation Island.

Tramite questo comunicato, i fan del programma hanno potuto scoprire che tra le coppie scelte per partecipare alla seconda edizione c'è quella formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi: lei conduttrice radiofonica originaria di Livorno, lui attore e doppiatore di 18 anni più giovane, hanno deciso di mettersi alla prova nel villaggio tentazioni. Lo stesso vale per la coppia composta dal cantautore Pago, ex marito di Miriana Trevisan e la sua compagna Serena Enardu, volto noto ai fan di Uomini e Donne in quanto in passato ha frequentato gli studi di Maria De Filippi in qualità di tronista.

La terza coppia decisa a mettersi alla prova all'interno del villaggio sardo è formata dall'attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo: i due sono fidanzati da sette anni e lui è conosciuto grazie al ruolo di "Pisellino" in Gomorra e per aver preso parte al reality La Fattoria nel 2012, in cui si è classificato quinto. Si aggiungono al parterre delle coppie Simone Bonaccorsi e la compagna Chiara Esposito: Bonaccorsi è stato eletto vincitore del concorso Il più bello d'Italia nel 2018, mentre la fidanzata è stata Professoressa nel game show L'Eredità in onda nel preserale di Rai Uno. L'ultima coppia è formata da Damiano Coccia, idolo del web detto "Er Faina" e la fidanzata Sharon Macri.

Sul web scoppia la polemica dopo la rivelazione del cast

Subito l'annuncio ufficiale dei partecipanti alla seconda edizione di Temptation Island Vip 2, sui social network il pubblico ed i fan del programma hanno commentato la notizia, e in molti si sono dichiarati delusi dalla scelta del cast: in particolare, alcuni utenti, hanno lamentato la mancanza di veri e propri vip e subito è scattato il paragone con i partecipanti alla scorsa edizione del programma, in cui comparivano nomi altisonanti come quello di Valeria Marini o di Stefano Bettarini.

Per sapere se gli spettatori hanno ragione o dovranno ricredersi è però necessario avere ancora un po' di pazienza ed attendere qualche settimana, quando avrà inizio Temptation Island Vip.