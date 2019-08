Le vacanze estive sono terminate per gran parte degli italiani che, a partire da oggi 26 agosto, torneranno al lavoro. Nel corso di questa giornata anche Beautiful, Il Segreto e Un posto al sole porranno fine alla loro tradizionale pausa agostana durata ben tre settimane per le due soap di Canale 5.

Dunque, a partire da questo pomeriggio, i telespettatori potranno riprendere a seguire le vicende della famiglia Forrester e degli abitanti di Puente Viejo, e lo stesso destino verrà riservato questa sera su Rai 3 alla storica soap partenopea ambientata a Palazzo Palladini.

In quest'ultimo caso, però, sarà necessario tenere in considerazione una variazione prevista per la giornata di giovedì 29 agosto, quando ci sarà un altro piccolo stop.

Questi graditi ritorni andranno ad aggiungersi alle conferme di Una Vita (mai interrotta durante il periodo estivo) e di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore.

Il ritorno di Beautiful e Il Segreto: gli orari

Le vacanze di Beautiful sono durate più del solito in questa calda estate con una sospensione di ben tre settimane.

A partire da oggi, 26 agosto, i telespettatori ritroveranno su Canale 5 le storie di Brooke, Ridge e familiari che andranno in onda dalle ore 13:40 alle 14:10. Le trame ripartiranno dal processo per l'affidamento esclusivo di Will Spencer, richiesto da Katie. I testimoni a sostegno di quest'ultima e di Bill verranno convocati in tribunale per esprimere i rispettivi punti di vista, in attesa di scoprire quale sarà la decisione del giudice.

Anche Il Segreto è andato in vacanza per ben tre settimane, e oggi finalmente tornerà a far capolino nella rete ammiraglia Mediaset. Lo spazio dedicato alla telenovela spagnola sarà più lungo del solito: infatti inizierà alle ore 15:35 circa e proseguirà fino alle 16:55 quando lascerà spazio al film "Secret Millionaire".

Nel pomeriggio di Canale 5 sono state confermate Una Vita, in onda dalle ore 14:10 alle 14:45 circa, e Bitter Sweet-Ingredienti d'amore dalle ore 14:45 circa alle 15:35.

Un Posto al Sole torna su Rai 3

Dopo due settimane di pausa, anche Un Posto al Sole riparte con la sua regolare programmazione da oggi 26 agosto, data che coincide anche con l'inizio della 24ª stagione. L'orario d'avvio sarà quello tradizionale delle 20:45 circa. Il pubblico però dovrà tener conto di un nuovo breve stop relativo alla giornata di giovedì 29 agosto quando la soap partenopea lascerà spazio alla partita di pallavolo femminile Italia-Polonia, valevole per i Campionati Europei.

Il ritorno di Upas sarà caratterizzato da novità interessanti per i suoi protagonisti: Renato, sempre più in crisi con Nadia, evidenzierà un ulteriore avvicinamento ad Adele. Serena e Filippo concluderanno le vacanze e dovranno fare i conti con la pressione di Roberto in merito alla loro nuova attività. Marina commetterà un errore che potrebbe compromettere il suo tentativo di dimostrare l'innocenza del padre.