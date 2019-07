E se fosse il trono di Uomini e donne ad aiutare Giulia Salemi a dimenticare la delusione d'amore che ha avuto di recente? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando in rete ha iniziato a circolare la notizia secondo la quale l'influencer potrebbe diventare una delle nuove troniste del dating-show. La stretta collaborazione tra la ragazza di origini persiane ad Elisabetta Soldati, addetto stampa della Fascino (la società di Maria De Filippi), potrebbe essere un indizio a favore di un'ipotesi che renderebbe felici i tantissimi fan della giovane.

Giulia Salemi a U&D? L'indiscrezione impazza

La notizia che sta circolando da qualche ora sul web, se dovesse trovare riscontri nella realtà, sarebbe davvero clamorosa. Pare che uno dei personaggi sui quali potrebbe decidere di puntare Maria De Filippi per la nuova stagione di Uomini e Donne, è Giulia Salemi; l'influencer, infatti, è considerata uno dei candidati principali alla poltrona rossa del Trono Classico di settembre.

Il fatto che la giovane di origini persiane collabori con l'addetto stampa della Fascino, Elisabetta Soldati, ha portato tanti a pensare che il gossip sull'arrivo della ragazza nel cast del dating-show non è poi così infondato.

Le registrazioni delle nuove puntate di U&D dovrebbero iniziare a fine agosto: soltanto allora sapremo se la concorrente dell'ultimo GF Vip ha davvero deciso di cercare l'anima gemella in Tv oppure no.

Si ricorda che, da un paio di mesi a questa parte, Giulia è felicemente single: dopo essere stata lasciata da Francesco Monte pare per un'altra (la modella Isabella De Candia, ndr), la Salemi ha deciso di ripartire da sé stessa e dal lavoro. Chissà che il programma che ha visto il debutto sul piccolo schermo del suo chiacchierato ex, non sia l'occasione giusta anche per la modella per rilanciarsi sia in ambito professionale che in quello privato.

La storia con Francesco Monte

Oltre che per la possibilità di vederla sul trono di Uomini e Donne a settembre, di recente Giulia Salemi ha fatto parlare di sé per la fine della chiacchierata storia d'amore con Francesco Monte. La relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip meno di un anno fa, infatti, si è interrotta all'inizio dell'estate: è stata la stessa influencer ad annunciare ai fan che la favola dei "Fralemi" non esisteva più.

Le riviste di gossip hanno provato a ricostruire cosa è successo tra i due ragazzi prima dell'addio: pare che il pugliese abbia conosciuto la modella con la quale fa coppia fissa attualmente e che abbia letteralmente perso la testa per lei. Dopo aver lasciato la fidanzata di punto in bianco, l'ex tronista si è fatto vedere subito in pubblico con la sua fiamma, Isabella De Candia.

Giulia non ha mai commentato la nuova vita sentimentale di Francesco, anzi ha preferito trincerarsi dietro al più assoluto silenzio su tutto quello che riguarda l'uomo che ha amato dall'autunno scorso fino ad un paio di mesi fa.