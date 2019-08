La soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore è ritornata da poco in onda su Canale 5 dopo una settimana di pausa estiva. Nelle prossime puntate le trame si concentreranno soprattutto su Engin, Fatos e Tarik. La migliore amica di Nazli non ha mai nascosto un certo disagio nel corso della sua relazione con l'avvocato, a causa delle differenze socio-economiche esistenti tra di loro.

Inoltre Fatos ha cominciato a considerare l'avvocato più come un amico che come un compagno di vita.

Per questo motivo entrambi decideranno di lasciarsi, preservando comunque il loro rapporto d'amicizia. Prossimamente, dunque, toccherà a Tarik fare chiarezza una volta per tutte sui sentimenti che nutre nei confronti della giovane, infatti finalmente troverà la forza per dichiararle il suo amore.

Il colloquio di lavoro dell'aspirante stilista con l'amico di Ferit

Alla festa a sorpresa organizzata da Nazli in occasione del compleanno di Ferit verrà invitato anche un importante stilista amico di Aslan.

L'uomo, dopo aver appreso da Engin degli studi intrapresi da Fatos, le proporrà di presentarsi ad un colloquio di lavoro per mostrargli i suoi disegni.

Fatos accetterà la proposta dello stilista, fissando un appuntamento per il giorno seguente. Tuttavia, la ragazza si renderà conto di non avere dei bozzetti da mostrare all'imprenditore, e così costringerà Tarik e Manami a stare con lei per tutta la notte per evitare che si addormenti mentre sarà al lavoro per realizzare qualche disegno.

Tarik si offrirà di accompagnare la giovane al colloquio di lavoro. Prima dell'incontro, l'uomo avrà modo di fare una chiacchierata con Fatos e, fraintendendo alcune sue parole, le dirà di essere innamorato di lei. A questo punto l'aspirante stilista, visibilmente imbarazzata, cercherà di tagliare corto dicendo di dover andare via per non fare tardi all'appuntamento.

Solo in un secondo momento la migliore amica di Nazli avrà modo di confidarsi con Asuman.

Quest'ultima le dirà che già da un po' di tempo l'autista prova amore nei suoi confronti e per questo motivo le suggerirà di chiarirsi al più presto con lui per evitare di illuderlo inutilmente.

Tarik e Fatos: arriva il chiarimento

Fatos deciderà di incontrare Tarik per essere sincera con lui. L'autista però, quando capirà che la ragazza sta per comunicargli di non ricambiare i suoi sentimenti, la interromperà e le dirà che potranno continuare a restare amici, suggerendole di dimenticare ciò che le ha detto il giorno precedente.

Nel frattempo si scoprirà che Manami si è innamorata di Tarik. Fatos, conscia ormai di ciò che prova l'autista per lei, consiglierà alla giapponese di non corteggiare più l'uomo per non incappare in una cocente delusione. Tuttavia la socia del ristorante di Nazli non le darà alcun ascolto, e così intorno a questa vicenda si scateneranno una serie di equivoci volti ad intrattenere con leggerezza i telespettatori.