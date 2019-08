Da qualche giorno non si parla d'altro che delle accuse di Mario Serpa contro la redazione di Uomini e donne; rea, a detta dell'ex protagonista, di aver coperto il presunto fidanzamento di Claudio Sona ai tempi del trono. Secondo Mario, infatti, la Mennoia e tutti gli autori del dating show di Maria De Filippi erano a conoscenza del fatto che il tronista fosse fidanzato ai tempi della sua partecipazione.

Una fake news smentita categoricamente dalla stessa Raffaella Mennoia sui social, alla quale è seguito un botta e risposta tra Mario Serpa e tutti gli opinionisti del programma, primo tra tutti Gianni Sperti che, in queste ultime ore, ha voluto dire la sua rispondendo a tono all'ex corteggiatore.

Gianni Sperti replica alle accuse di Mario Serpa: 'Sei tu che sei tornato con Claudio'

Non si placa la polemica tra Mario Serpa e la redazione di Uomini e Donne; discussione che ha tirato in ballo anche gli opinionisti del programma, che si sono sentiti in dovere di replicare alle accuse mosse dall'ex corteggiatore, nonché scelta di Claudio Sona.

Il primo a controbattere, dopo la Mennoia, è stato Gianni Sperti, che tramite le sue Stories su Instagram ha così dichiarato: "Sei stato tu a tornare con Claudio dopo il polverone", rimarcando una certa incoerenza nelle dichiarazioni del giovane romano. Ricordando i fatti, Gianni ha sottolineato come Claudio abbia ampiamente dimostrato come, all'epoca, le indiscrezioni su un suo fidanzamento durante il trono fossero false, con la conseguente riappacificazione tra lo stesso e Mario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Ora invece, le nuove dichiarazioni di Serpa sembrano gettare altro fango sulla questione, tirando in ballo anche il programma, che viene invece difeso strenuamente dagli addetti ai lavori.

Mario Serpa scatena una nuova bufera su Claudio Sona

Tutto il battibecco social pare sia nato quando Mario Serpa è venuto a conoscenza del fatto che la redazione di Uomini e Donne avesse passato del tempo in compagnia dell'ex Claudio Sona.

Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso all'ex corteggiatore, il quale ha commentato immediatamente il fatto sul suo profilo Instagram, lanciando una frecciatina non solo all'ex, ma anche alla trasmissione: "Questo conferma lo schifo che c'è stato", alludendo alle indiscrezioni secondo le quali Sona avrebbe nascosto il fatto di essere fidanzato al momento della sua partecipazione al dating show di Maria de Filippi.

Frasi pesanti quelle di Serpa, alle quali ha prontamente risposto l'autrice del programma Raffaella Mennoia, rispedendo al mittente tutte le accuse. Una bufera che getta nuove ombre sul programma di Maria De Filippi, dopo gli scandali legati a Sara Affi Fella e ad altri protagonisti dell'ultima stagione.