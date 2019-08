Ad una settimana circa dalla conclusione di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia in un'intervista rilasciata a "Tv Sorrisi e Canzoni" è tornato a parlare del Reality Show di Canale 5. Il 42enne romano ha tratto un bilancio sull'edizione appena terminata, esprimendo anche il suo parere sui concorrenti che quest'anno sono approdati al villaggio delle tentazioni.

Su tutti, il presentatore si è soffermato su un dato che in questa stagione è emerso per la prima volta nella storia del reality show: ben cinque delle sei coppie in gioco hanno deciso di separarsi al termine del programma.

Infatti solo Sabrina e Nicola sono riusciti a riconciliarsi, e proprio la 42enne piemontese di recente è finita nel mirino delle critiche per la differenza d'età che intercorre tra lei e il fidanzato.

Filippo Bisciglia: 'Mi auguro sempre il meglio per questi ragazzi'

Stando ai dati Auditel, quella di quest'estate è stata una delle edizioni di maggior successo di Temptation Island. Tutto ciò probabilmente è avvenuto anche perché quasi tutte le coppie di concorrenti si sono separate, alimentando così il Gossip sul loro futuro o su eventuali nuovi flirt in corso.

Anche Filippo Bisciglia ha ammesso: "Non era mai successo che rimanesse soltanto una coppia. Nelle scorse edizioni più della metà resisteva. Non so spiegarmi il perché, è sempre un terno a lotto". Dopo aver posto l'accento sul primato di "separazioni" raggiunto quest'anno dal docu-reality targato Mediaset, il presentatore ha anche aggiunto che non è poi così dispiaciuto per quanto accaduto ai concorrenti.

Il conduttore capitolino, infatti, ha chiarito che di solito si affeziona ai protagonisti della trasmissione e, di conseguenza, se si rende conto che per loro la soluzione migliore è uscire da single, anche per lui va bene così.

Ampliando il ragionamento a tutte le coppie che ha seguito nei suoi sei anni al timone di Temptation Island, durante l'intervista concessa a "Tv Sorrisi e Canzoni" ha puntualizzato che, ovviamente, è molto più contento se non si separano ma: "Se capisco che non funzionerà o che stare assieme è una forzatura, spero che si lascino. Mi auguro sempre il meglio per questi ragazzi - ha concluso Bisciglia - il che può significare anche rifarsi una vita con un'altra persona".

Sabrina risponde alle critiche e lancia una provocazione sulla gravidanza

Nonostante siano riusciti a riconciliarsi dopo aver lasciato Temptation Island, Sabrina e Nicola continuano a far parlare di sé. Inizialmente sembrava che la differenza d'età che intercorre tra loro (lei ha 12 anni più di lui) potesse essere un problema, ma in realtà ciò non li ha affatto allontanati. Tuttavia, proprio su quest'argomento di recente si è scatenato un piccolo diverbio tra Sabrina ed un fan su Instagram.

Un follower, infatti, ha consigliato alla Martinengo di lasciare il compagno perché, siccome lei è più grande, rischia di impedire a Tedde (trentenne) di diventare padre. L'ex concorrente di Temptation Island ha replicato lanciando una sorta di provocazione: Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio? E se fossi incinta...?".

Questa risposta probabilmente fa intuire che, pur non essendo in dolce attesa, probabilmente Sabrina non esclude un giorno di poter provare a mettere al mondo un bimbo insieme a Nicola.