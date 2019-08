Da quando Mario Serpa ha attaccato pubblicamente la redazione di Uomini e donne, non passa giorno che qualche ex protagonista non usi i social network per raccontare la sua verità a riguardo. Poche ore fa, l'influencer Deianira Marzano ha informato i suoi followers di un episodio che sarebbe avvenuto non molti mesi fa: un suo conoscente l'ha informata del fatto che ci sarebbe un autore del dating-show che avrebbe l'abitudine di chiedere alle corteggiatrici del momento di uscire con lui per fare un aperitivo. Si dice, inoltre, che Raffaella Mennoia abbia cercato di insabbiare questa situazione promettendo un licenziamento che non c'è mai stato.

Nuovo attacco alla redazione di U&D

Dopo Mario Serpa e Teresa Cilia, un altro personaggio conosciuto soprattutto sui social network ha deciso di metterci la faccia per denunciare il presunto comportamento scorretto di alcuni membri della redazione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Deianira Marzano, l'influencer napoletana che alcune ore fa ha pubblicato della Stories su Instagram che stanno facendo molto discutere.

L'ex aspirante naufraga dell'Isola dei Famosi, infatti, ha riportato il racconto di un suo caro amico che, per lavoro, avrebbe avuto molti contatti con il programma di Maria De Filippi. La donna ha fatto sapere che questa persona era solita accompagnare delle ragazze single ai casting per diventare corteggiatrici del dating-show; sarebbero state proprio queste giovani a rivelare un'abitudine un po' insolita di uno degli autori della trasmissione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"Questo carissimo amico mi ha detto che durante il trono di Luigi e Lorenzo (da settembre 2018 a febbraio 2019), alcune ragazze si sono lamentate con lui perché un autore scriveva loro in privato per chiedere di uscire o fare un aperitivo. Loro si chiedevano se fosse normale che uno degli addetti ai lavori proponesse delle uscite", ha fatto sapere Deianira nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto.

Raffaella Mennoia ancora nel mirino

Il racconto della Marzano è proseguito coinvolgendo la redattrice che in questi giorni è sulla bocca di tutti per i tanti attacchi che sta ricevendo da parte di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne: Raffaella. "Il mio amico fece uno stato su Facebook su questa cosa e fu subito contattato dalla Mennoia, che lo supplicò di cancellare tutto perché lei avrebbe licenziato questo autore".

"Questa cosa non è mai stata fatta", ha aggiunto Deianira nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

L'indiscrezione sulle presunte proposte extra lavorative di un membro della redazione alle corteggiatrici del programma, è soltanto l'ultima in ordine di tempo che sta circolando sul gruppo di persone alle quali Maria De Filippi affida le chiavi di una delle sue trasmissioni più amate.