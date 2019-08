Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che sta riscuotendo un enorme successo nel nostro Paese. Nelle puntate che verranno trasmesse a fine agosto su Canale 5, Demet Kaya inizierà a ribellarsi all'egemonia di Hakan Onder, tanto da registrarlo mentre confessa gli omicidi di Demir e Zeynep.

Bitter Sweet: Demet scopre chi ha ucciso Demir e Zeynep

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, delle puntate in programma a fine agosto su Canale 5, si soffermano su Hakan e Demet, i quali daranno vita a notevoli colpi di scena che movimenteranno parecchio le trame ambientate a Istanbul.

La situazione tra i coniugi, infatti, diventerà tesissima quando la Kaya avrà la certezza che il suo diabolico marito ha assassinato suo fratello Demir e la cognata Zeynep, ovvero i genitori del piccolo Bulut.

A tal proposito la bionda, sconvolta, deciderà di fare le valige e correre a spifferare tutto a Ferit e il fratello, ma l'Onder riuscirà ancora una volta a impedirle la fuga per paura delle ritorsioni.

Successivamente cattivone costringerà la consorte a sparare alcuni colpi d'arma da fuoco su un bersaglio, posizionato sulla porta di un'abitazione abbandonata. Peccato che all'interno ci sia il povero Tahir, il quale morirà sul colpo. Hakan, a questo punto, userà questo terribile fatto di sangue per minacciare Demet, qualora abbia intenzione di spifferare tutto alla polizia.

L'Onder chiede aiuto alla Pelin contro Ferit

Le trame di Bitter Sweet rivelano che le macchinazioni di Hakan coinvolgeranno anche nuovi personaggi.

Il perfido uomo deciderà di coinvolgere Pelin, ovvero l'ex fiamma di Ferit, per riprendersi il 48% delle azioni della Pusola Holding. Hakan Onder, infatti, chiederà alla Turan di tentare di riconquistare Ferit Aslan, in quanto il tradimento era stato organizzato da Demet con l'intenzione di dividerli. In questo frangente, la donna racconterà all'affarista di aver abortito un bambino che attendeva da lui. Una notizia che sconvolgerà il fratello della defunta Zeynep, tanto da allontanarsi sempre di più da Nazli Piran.

La Kaya registra la confessione del marito

Nel frattempo Demet confesserà all'Onder di non provare nessun sentimento per lui, dopo aver scoperto i suoi vili crimini. Di conseguenza, la sorella di Deniz organizzerà un piano per ribellarsi alla sua tirannia. Nel dettaglio, la donna registrerà il marito mentre confessa gli omicidi di Demir e Zeynep, al fine di tenerlo in pugno. D'altro canto Hakan Onder, all'oscuro del piano architettato della moglie, continuerà a organizzare la sua vendetta contro Ferit.