Continuano le polemiche tra i personaggi di Uomini e donne e neanche la dichiarazione di Maria De Filippi di eventuali cambiamenti e provvedimenti pare placare gli animi. Alcuni ex protagonisti e gli autori del reality continuano a scontrarsi sui social media, al punto che nella pagina ufficiale di U&D è apparso un post per cercare almeno di risolvere i vari problemi sorti soprattutto con Raffaella Mennoia.

Saranno anche possibili denunce, come annunciato da Maria De Filippi

A Uomini&Donne ex concorrenti si scontrano con gli autori

Siamo in estate ma le polemiche sul programma di Maria De Filippi non sembrano avere sosta: tra le colpe addossate alla redazione in merito a fatti di puntate passate e le dichiarazioni su quelle future, non c'è pace nel reality, con i social che alimentano i gossip, così il buon nome della trasmissione in certi casi viene messo a repentaglio.

Tutto il caos ha avuto inizio quando Raffaella Mennoia, apprezzata autrice di Uomini e Donne, e Mario Serpa, ex corteggiatore oltre che ex opinionista, si sono espressi nei social. Serpa, dopo avere visto alcuni scatti della Mennoia insieme a Claudio Sona [VIDEO], aveva espresso la sua opinione. Sona, per coloro che non ne fossero al corrente, ha preso parte alla trasmissione come tronista gay, il primo nella storia del programma, ed è stato fidanzato con Serpa.

Non ha, evidentemente, mai accettato il gossip scatenato dal suo ex e che lo vede coinvolto.

Ebbene la redazione di U&D, avendo prove in suo possesso per arrivare alla realtà dei fatti avvenuti, ha dichiarato che il famoso tronista ha diritto di essere creduto e, che se qualcosa è avvenuto, tutto sarebbe accaduto senza alcuna colpa di Sona. Tuttavia Serpa aveva apostrofato Gianni Sperti e Jack Vanore come "scagnozzi".

Da poco sembra che l’ex corteggiatore abbia raddrizzato il tiro: riferendosi all'opinionista, su una delle sue stories Instagram ha scritto: "Penso che dovrebbe rileggere bene la storia che ho pubblicato in cui ho menzionato lui e Jack. Mi stavo semplicemente riferendo a un tizio che aveva corteggiato Tina e l’ho invitato a ritentare la prossima volta, ironicamente. Magari per corteggiare loro".

Teresa Cilia incolpa Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne

Lo stesso Gianni Sperti ha attaccato Mario Serpa, mentre la tronista siciliana Teresa Cilia ha interrotto in breve tempo la collaborazione con Maria De Filippi.

Dopo avere appreso del litigio social tra la Mennoia e Serpa, Teresa si è espressa commentando: "Tutto torna… Soprattutto quando fai del male… La cosa più bella? Godersi lo spettacolo da fuori e ridere sempre e comunque". In seguito l'ex tronista Teresa ha precisato che il suo sfogo è rivolto solo alla Mennoia.

Non ci sarebbe quindi alcun attrito con la redazione di Uomini e Donne, meno ancora con Maria De Filippi, a cui ha rivolto ringraziamenti.

La conduttrice annuncia comunque possibili azioni legali.