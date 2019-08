Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vanno da lunedì 19 a venerdì 23 agosto sottolineano che saranno al centro delle trame Ferit e Nazli. Ci saranno i primi dubbi riguardo alla veridicità delle nozze, in quanto Hakan e Demet cominceranno ad avere dei sospetti sulla coppia.

I sospetti di Hakan e Demet per via del comportamento della coppia

I coniugi Onder non crederanno alla versione raccontata da Nazli e Ferit, e si dimostrerà dello stesso parere Deniz.

Il musicista avrà delle perplessità in merito alla vicenda ma non smetterà di nutrire dei sentimenti nei confronti della Piran. Arriverà il giorno della mostra organizzata nella città di Istanbul ma Nazli deciderà di non prendere parte a questo evento. Il comportamento assunto dalla giovane cuoca aumenterà i sospetti degli Onder che penseranno a un matrimonio combinato per ottenere la custodia esclusiva del piccolo Bulut.

Ferit viene informato che Burak è una spia di Demet

Asuman continuerà ad avere dei dubbi su Burak e si renderà conto che è una spia ingaggiato per riportare le informazioni a Demet. La sorella di Nazli scoprirà la realtà dei fatti dopo aver visto il dipendente parlare in compagnia della moglie di Hakan. La fotografa non perderà tempo e informerà della questione l'Aslan che vorrà parlare della situazione con Burak.

Il dottor Aslan tenterà di fermare il ragazzo che riuscirà a scappare per evitare delle complicazioni ma Ferit avrà intenzione di scoprire la verità in merito alla faccenda. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Deniz che non riuscirà a contenere la gelosia nei confronti dell'Aslan e della Piran.

Il destino di Bulut nelle mani di Deniz

Il fratello di Demet si metterà sulla moto e, preso dalla rabbia, comincerà a correre a una velocità eccessiva per fare ritorno a casa e tenersi lontano da Nazli e Ferit.

Il musicista verrà coinvolto in un incidente ma ne uscirà illeso, mentre Asuman farà una scoperta inaspettata riguardo al matrimonio tra la sorella e l'Aslan. La fotografa si renderà conto del fatto che le nozze sono state una montatura e tale retroscena rischierà di compromettere i sacrifici di Nazli e Ferit, quando mancano due giorni all'udienza finale. Asuman avrà un incontro con Deniz e potrebbe raccontargli come si sono svolti i fatti.

La situazione in tribunale non si metterà nel migliore dei modi per l'Aslan e la Piran. L'intervento di Deniz si mostrerà determinante per giungere alla decisione finale. La testimonianza dell'artista sarà fondamentale per decretare il destino del piccolo Bulut e ascolterà il cuore spiegando al giudice che il bambino deve stare con Nazli.