Teresa Cilia contro tutti: potrebbe intitolarsi così il siparietto che sta andando in scena su Instagram negli ultimi giorni, un siparietto che coinvolge alcuni famosi ex protagonisti di Uomini e donne. La tronista si scaglia quotidianamente contro Raffaella Mennoia, l'autrice del programma che le avrebbe fatto più di un torto. A Karina Cascella che si è esposta per difendere l'amica della redazione, la siciliana ha risposto a muso duro, tirando in ballo la sua storia d'amore e tradimento con Salvatore Angelucci.

Karina difende Raffaella su IG: 'Allibita da chi fa tutto per i followers'

La querelle che è nata nei giorni scorsi tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia, ha una nuova protagonista: Karina Cascella, attraverso il suo profilo Instagram, si è schierata dalla parte dell'autrice di Uomini e Donne con parole molto precise. L'opinionista Mediaset ha puntato il dito contro tutti gli ex del programma che di recente hanno deciso di denigrare pubblicamente una persona che ha fatto tanto per loro: la redattrice romana.

"Io sono allibita dalla mancanza di rispetto, dalla maleducazione e dall'ingratitudine soprattutto di Teresa. Sta insultando una mia amica per due followers", ha tuonato la napoletana in alcune Stories che stanno facendo il giro della rete.

Rivolgendosi direttamente all'ex tronista, poi, la Cascella ha detto: "Il ragazzo che hai conosciuto a U&D, è diventato tuo marito. Il tuo matrimonio è l'esempio lampante che la trasmissione è vera, altrimenti la prima falsa saresti tu".

Karina ha continuato a difendere la collaboratrice di Maria De Filippi dai duri attacchi che le sta facendo sui social la Cilia che, secondo lei, avrebbe architettato tutto questo soltanto per tornare al centro dell'attenzione dei media perché i riflettori su di lei si erano spenti da un po'.

La risposta di Teresa alla Cascella: 'Tu rubi i fidanzati'

La replica della Cilia alle dichiarazioni di Karina Cascella non si è fatta attendere: sul profilo Instagram della siciliana sono stati pubblicati alcuni video di risposta all'opinionista, video che stanno facendo molto discutere.

Per difendere la sua verità, infatti, Teresa ha tirato in ballo il passato sentimentale della napoletana: per la precisione, la ragazza ha ricordato a tutti che l'amore con Salvatore Angelucci non è nato in modo "limpido".

"Tu vuoi dare lezioni di vita a me? Certo, difendi Raffaella perché siete amiche e vi parate il c.. a vicenda. Ma io non dimentico che avete fatto passare per pazza Paola Frizziero, alla quale tu hai rubato il fidanzato (Angelucci, ndr)", ha tuonato l'ex tronista sui social network.

La giovane ha anche ricordato lo stretto legame che c'è tra Karina e la Mennoia, un legame che secondo lei durerebbe nel tempo perché "siete fatte della stessa pasta".

"Io non ho sputato nel piatto nel quale ho mangiato, perché ringrazierò sempre chi mi ha fatto trovare l'amore. Io parlo di una singola persona. Apri bene le orecchie: sai qual è la differenza tra noi? Che io non mi faccio comandare da nessuno", ha concluso la Cilia.