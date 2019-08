Come aveva preannunciato qualche giorno fa, Teresa Cilia sta iniziando a snocciolare la sua verità su quello che accadrebbe dietro le quinte di Uomini e donne, soprattutto in merito al comportamento di Raffaella Mennoia. Nelle Instagram Stories che ha pubblicato questo pomeriggio 8 agosto, la ragazza lascia intendere che l'autrice del programma potrebbe aver frequentato in segreto Jack Vanore quando lui era ancora un tronista: la siciliana ha descritto la redattrice come una persona che fa le cose di nascosto.

Teresa ancora contro la Mennoia: 'Si fidanzò subito, tra un'esterna e l'altra'

Sembrano essere davvero tante le cose che ha da dire Teresa Cilia sul membro della redazione di Uomini e Donne più conosciuto: Raffaella Mennoia. La ragazza, dopo aver visto l'attacco che Mario Serpa ha fatto alla sua storica rivale, ha deciso di rendere pubblica quella che è la sua verità sul perché si sono bruscamente interrotti i rapporti tra lei e il programma che l'ha lanciata qualche anno fa.

Oltre a sostenere che gran parte degli autori del dating-show parlano male della romana alle sue spalle, l'ex tronista ha detto qualcosa che ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip. Riferendosi alla lunga storia d'amore che la collaboratrice di Maria De Filippi ha avuto con Jack Vanore (oggi opinionista del Trono Classico), la bella siciliana ha insinuato: "Lei all'epoca si fidanzò, ma non passarono nemmeno due o tre mesi".

"Diciamo che, tra un'esterna e l'altra, c'era di mezzo lei di nascosto. Perché ovviamente queste cose le fa di nascosto, nessuno le sa", ha tuonato Teresa nello sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando. L'indiscrezione che ha dato tra le righe la Cilia, è piuttosto chiara: secondo lei, Raffaella e Jack (che in quel periodo cercava l'amore a U&D, ma si ritirò senza scegliere) potrebbero essersi frequentati mentre lui era sul trono, tant'è che il loro legame sentimentale fu ufficializzato a poco tempo di distanza dall'addio di lui alla trasmissione.

La Mennoia minaccia querele: 'A settembre vado dall'avvocato'

Dopo aver insinuato il dubbio su una presunta storia segreta tra Raffaella e Jack ai tempi in cui lui era tronista, Teresa Cilia ha informato i curiosi di un altro retroscena inedito che lei ha appreso quando lavorava nella redazione di Uomini e Donne.

"La cosa divertente è che lì dentro sparlano tutti di lei, non la può vedere nessuno", ha fatto sapere la siciliana nelle Stories che ha pubblicato oggi su Instagram.

"Mi dissero che era invidiosa di me, temeva che io le portassi via il posto di lavoro", ha continuato la ragazza incurante delle parole con le quali la Mennoia ha avvisto i suoi detrattori che presto prenderà dei seri provvedimenti nei loro confronti.

"Adesso fa caldo per tutti, a settembre vado dall'avvocato", ha scritto ieri la redattrice di Uomini e Donne sui social, raccogliendo il consenso dell'opinionista Gianni Sperti, che si è offerto di accompagnarla.