Continua il botta e risposta a distanza tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia: la siciliana, dopo essere stata accusata di parlare senza cognizione di causa, ha deciso di raccontare la sua verità poco per volta. In alcune Stories che ha caricato su Instagram questo pomeriggio, l'ex tronista di Uomini e donne ha definito invidiosa l'autrice, che non sarebbe ben vista neppure dai suoi tanti colleghi di lavoro.

Teresa torna a sparare a zero sulla redattrice Raffaella

L'ira di Teresa Cilia nei confronti di Raffaella Mennoia, non accenna a placarsi: pochi minuti fa, la siciliana ha pubblicato una lunga serie di video su Instagram per provare a spiegare come mai ce l'ha così tanto con l'autrice di Uomini e Donne. Stando a quello che ha raccontato la ragazza sui social, la collaboratrice di Maria De Filippi avrebbe un ruolo determinante nel programma: ogni decisione da prendere sui vari protagonisti dello show, non potrebbe essere ufficializzata senza il suo consenso.

L'ex tronista, inoltre, ha fatto sapere che la romana sarebbe stata al corrente di molte delle bugie che alcuni ragazzi hanno raccontato mentre cercavano l'amore in Tv, ma avrebbe taciuto. "Lei sapeva molte cose, ma è sempre stata zitta. Almeno finché non arriva il momento giusto per parlare e far sì che tutto il web si scagliasse contro quella persona", ha detto la moglie di Salvatore Di Carlo.

Oltre a denunciare la presunta poca trasparenza del comportamento della Mennoia, la Cilia ha informato i suoi followers di un retroscena inedito che lei avrebbe captato quando lavorava nella redazione.

"La cosa più divertente, è che lì dentro nessuno la può vedere, le sparlano tutti dietro. Mi dicevano che lei era invidiosa del fatto che io fossi lì, forse aveva paura che qualcuno le fregasse il posto?", ha tuonato Teresa su IG.

"L'invidia è una brutta cosa, io infatti alzo le mani", ha concluso la giovane nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

La produzione difende Raffaella: 'I rosiconi dicono sciocchezze'

Meno di 24 ore fa, la produzione di Uomini e Donne ha deciso di diramare un comunicato ufficiale per far capire da che parte stanno gli addetti ai lavori in questa diatriba che da giorni impazza sul web.

Firmandosi anche a nome di Maria De Filippi, la redazione tutta ha definito "sciocchezze" le tante notizie che stanno trapelando sui social network, in particolare dai racconti di alcuni ex protagonisti del dating-show.

"Lasciamo a voi il compito di individuare i rosiconi", si legge nel messaggio che è stato pubblicato sugli account ufficiali del programma di Canale 5.

Le persone che di recente si sono scagliate contro Raffaella Mennoia, sostanzialmente sono due: Mario Serpa e Teresa Cilia.

Gli autori, seppur con un tono pacato, hanno informato i diretti interessati che se continueranno a sparare a zero pubblicamente contro la loro collega, procederanno per vie legali, con diffide e denunce.