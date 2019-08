Continuano le polemiche social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Negli ultimi giorni, tra le due si sono scatenati diversi diverbi social. Tutto è iniziato da un commento dell'ex corteggiatore Mario Serpa rivolto proprio alla produzione, che si è innervosito vedendo la foto del suo ex Claudio Sona con un membro della redazione. All'epoca infatti, Sona venne accusato di essere fidanzato nel corso della sua partecipazione nel programma.

In tutto ciò è intervenuta anche la moglie di Salvatore Di Carlo, non in buoni rapporti con l'autrice del programma. Tra le due sono volate diverse accuse e proprio poche ore fa l'ex tronista è ritornata nuovamente alla carica su Instagram.

Gossip Uomini e Donne, Teresa afferma che Raffaella farebbe cose di nascosto

La ragazza, attraverso le sue storie, ha continuato il discorso iniziato ieri. La donna ha rivelato che Raffaella non può pretendere sincerità dagli altri quando è lei stessa la prima a non esserlo.

"Potrei fare mille esempi, come quando si fidanzò e non passarono neanche tre mesi. Tra un'esterna e un'altra c'era lei di nascosto" dichiara Teresa. L'ex tronista di Uomini e donne ci ha tenuto poi ad aggiungere che l'autrice farebbe uscire fuori le cose solo quando vuole lei e che quando invece non lo desidera le tiene nascoste. "Lei finge di non dirlo e poi le dice al momento giusto per scatenare il web contro quella persona" continua ancora Teresa.

La moglie di Salvatore ci tiene poi a precisare che la Mennoia non l'ha mai aiutata economicamente, ma che trova comunque molto squallido verso la persona verso cui l'ha fatto che l'abbia detto pubblicamente. "La cosa che mi fa ridere e che non la possono vedere nemmeno lì dentro e che la sparlano. Lei era invidiosa di me" conclude Cilia.

Raffaella Mennoia adirata contro Teresa Cilia

Durante la giornata di ieri, la Mennoia ha riferito di aspettare con ansia le rivelazioni che Teresa aveva preannunciato.

La polemica social scatenata è stata talmente forte che anche il profilo ufficiale di Uomini e Donne ha condiviso un post schierandosi con l'autrice del programma. Sul post infatti, è stato scritto che in questi giorni si stanno sentendo troppo sciocchezze e ciò costringe a procedere attraverso diffide e denunce.

L'ex tronista ha dalla sua parte molti fan, che credono alle sue parole e non a quelle della redazione.

Poche ore fa, anche Mario Serpa ha pubblicato un post sulle sue storie in cui afferma di essere d'accordo con tutto ciò che è stato rivelato la Teresa. La storia tra le due donne sembra comunque non essersi conclusa qui. Sicuramente l'autrice deciderà di replicare ancora una volta alle accuse di Cilia.