Non accenna a placarsi il botta e risposta social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia: in seguito alle rivelazioni che ha fatto la siciliana sui motivi che l'hanno spinta ad interrompere ogni rapporto con la redazione di Uomini e Donne, la collaboratrice di Maria De Filippi ha minacciato di querelare chiunque la diffami pubblicamente. Nella tarda serata di ieri, l'ex tronista ha replicato duramente alla romana che l'ha presa in giro per le sponsorizzazioni che fa su Instagram: a quanto pare, l'autrice era la prima a promuovere prodotti di bellezza come un'influencer qualunque.

La presa in giro di Raffaella Mennoia agli influencer nati a U&D

Che tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia non ci fosse simpatia, lo si era capito dalla frecciatina velenosa che la prima ha lanciato all'autrice qualche giorno fa, intromettendosi nella diatriba che era nata tra lei e Mario Serpa. Non contenta di essersi schierata dalla parte di chi non approva il comportamento del membro più famoso della redazione di Uomini e donne, la bella siciliana ieri ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione in alcuni video che sono apparsi nelle sue Stories di Instagram.

La ragazza ha fatto presente a tutti di avercela esclusivamente con una persona e non con tutto lo staff del programma: sarebbe stata proprio questa persona a fare un qualcosa che ha portato lei e il marito Salvatore Di Carlo a chiudere ogni rapporto con gli addetti ai lavori.

Dopo aver minacciato di andare dall'avvocato a settembre per prendere provvedimenti nei confronti di chi sta parlando male di lei sul web, ieri sera la collaboratrice della De Filippi ha pubblicato un messaggio tra il serio e l'ironico sempre su questa faccenda.

"Grazie a chi sta esprimendo solidarietà a me e al mio lavoro. Il resto si commenta da solo. Sono pronta alle rivelazioni pubbliche da parte di chi dichiara di poterlo fare tra uno sponsor e l'altro", ha scritto Raffaella sul suo account, scatenando l'ira della "rivale" Teresa.

La Cilia ancora contro la redattrice Raffaella Mennoia

La risposta di Teresa alla presa in giro della Mennoia, non si è fatta attendere.

Sul profilo Instagram della ragazza, infatti, ieri sera sono stati caricati un paio di video con i quali ha ribattuto al sarcasmo che usato l'autrice di Uomini e Donne nei suoi confronti.

"Tra uno sponsor e l'altro? Noto con piacere che guardi le mie Stories. Io, a differenza tua, le cose le vengo a sapere perché me le dicono, tu mi guardi le Stories ed ho gli screenshot che lo dimostrano", ha esordito un'alterata Cilia.

"Se non ricordo male, tu eri quella che prendeva in giro le persone che facevano le sponsorizzazioni sui social. Poi, sempre tu, fino a due settimane fa avevi Hello Body tra le mani, con tanto di codice sconto", ha aggiunto la siciliana nello sfogo che sta facendo il giro del web.

Dopo aver accusato la redattrice di incoerenza, Teresa ha concluso il suo video messaggio con il seguente invito alla rivale: "Stai zitta, sei ridicola".