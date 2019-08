Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia, come ogni anno si prenderà una pausa per il mese di agosto. Dal 12 al 23, la programmazione su Rai3 sarà interrotta per riprendere il 26 agosto con nuove sorprese.

Valentina Pace torna sul set

La prima novità che le anticipazioni riportano è ritorno di Elena, interpretata da Valentina Pace. L'attrice ha fatto capire attraverso un'intervista che a breve sarebbe tornata sul set di Un posto al sole.

La Pace, infatti, ha dovuto prendersi un periodo di relax per dedicarsi alla sua gravidanza. Elena Giordano, quindi, tornerà da Londra dove aveva deciso di trasferirsi dopo la delusione ricevuta da Valerio Viscardi. Con lui aveva vissuto una storia d'amore che aveva dato inizio ad una gravidanza, ma la donna in seguito ha perso il bambino subito dopo aver appreso il tradimento del suo uomo. Non è ancora stato svelato il motivo che porterà la giovane Giordano a lasciare la sua nuova realtà, anche perché da poco era stata raggiunta anche da sua figlia Alice.

Quello che si sa è che gli appuntamenti di questa stagione di Un posto al sole termineranno con Marina molto impegnata per la questione di Arturo, il padre da poco ritrovato. Elena potrebbe tornare a Napoli per conoscere il nonno, oppure per un motivo diverso.

Ilenia Lazzarin torna ad interpretare Viola

Uno atteso ritorno per la stagione numero 23 sarà Ilenia Lazzarin nei panni di Viola. L'attrice ha dichiarato l'inizio del lavoro sul set di Un posto al Sole postando sui social la foto del pass riservato agli attori della soap.

Anche di questo personaggio si conosce poco riguardo la natura del suo ritorno: Viola vive ormai stabilmente a Torino con Eugenio e il loro figlio. Viola potrebbe trasferirsi nuovamente nella sua Napoli oppure trascorrere un periodo di vacanza con i suoi cari.

Un nuovo attore già conosciuto nel daytime

Le anticipazioni hanno parlato anche di una nuova entrata nel cast della soap partenopea. Si tratta di un attore particolarmente apprezzato dal pubblico femminile, ma intorno a lui c'è ancora un alone di mistero.

Probabilmente si tratta di un personaggio attraente e, secondo quanto dichiarato, è già stato molto seguito dal pubblico in un daytime. Potrebbe trattarsi di un altro attore de Il Paradiso delle Signore, dopo l'arrivo di Luca Capuano, oppure essere parte del cast di altri daytime andati in onda in passato. Per quanto riguarda il suo ruolo, se dovesse essere già introdotto nella fine della stagione di quest'anno, potrebbe trattarsi del padre di Mia e Alex.

La storia della famiglia Parisi, infatti, sta emergendo proprio nelle ultime puntate e la madre delle ragazze ha parlato di un uomo al quale sta cercando di fuggire. Sarà lui il nuovo personaggio misterioso che entrerà a far parte del cast a partire dalla nuova stagione?

L'appuntamento con Un posto al sole dopo la pausa estiva è per lunedì 26 agosto, dalle ore 20.45 su Rai3.