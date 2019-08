Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' il cui titolo in originale è 'Dolunay'. Le anticipazioni dell'episodio numero 49 in onda sul piccolo schermo lunedì 5 agosto svelano che sarà al centro delle trame il piccolo Bulut. Si avvicinerà il giorno dell'udienza concernente l'affidamento del bambino e Hakan deciderà di mettere nei guai Ferit.

L'Onder vorrà liberarsi della presenza dell'Aslan e metterà in atto un piano volto a far andare in carcere il rivale con l'intento di ottenere la custodia esclusiva del nipote. Il marito di Demet farà nascondere delle sostanze stupefacenti nei camion dell'azienda per far andare in carcere il dottor Aslan.

Ferit vuole dimostrare la colpevolezza dell'Onder

L'imprenditore dovrà fare i conti con l'arrivo della polizia, che lo porterà in carcere con l'accusa di contrabbando ma Ferit (Can Yaman) si renderà conto del coinvolgimento di Hakan (Necip Memili) in questa vicenda.

Il protagonista vorrà impegnarsi per dimostrare l'estraneità ai fatti e la malafede dell'Onder ma non sarà un'impresa facile, in quanto sarà privo delle prove necessarie. L'ex datore di lavoro di Nazli (Ozge Gurel) vorrà incastrare Hakan, dopo aver scoperto che il marito di Demet ha giocato un ruolo fondamentale nell'assassinio dei genitori di Bulut.

Hakan pensa di aver incastrato il rivale ma ha sbagliato le sue valutazioni

Gli spoiler dell'episodio numero 50 di Bitter sweet-ingredienti d'amore fanno notare che Ferit vivrà un momento difficile per via delle domande ricevute dalla polizia.

L'Aslan si troverà alle prese con l'accusa di contrabbando ma, dopo un lungo interrogatorio, potrà fare ritorno a casa per capire cosa sia successo e difendersi da Hakan. L'Onder penserà che sia andato in porto il suo piano dopo aver incastrato l'Aslan e penserà di avere in mano le redini dell'azienda ma commetterà un errore di valutazione.

Asuman si rende conto che Burak è una spia di Demet

Il marito di Demet sarà ignaro della scarcerazione del rivale e Ferit avrà intenzione di mettere in atto una controffensiva ai danni del losco imprenditore.

Il consorte di Nazli deciderà di denunciare Hakan con l'accusa di calunnia, con la speranza di poter fermare le intenzioni dell'uomo. Fatos, dal canto suo, cambierà idea e non sposerà Engin che rimarrà deluso dall'atteggiamento della fidanzata. Asuman sarà presente al ristorante di Nazli e si renderà conto della malafede di Demet, che ha ingaggiato una spia per mettere degli ostacoli all'attività lavorativa della Piran.

Ferit e Nazli proveranno a fermare le azioni della signora Onder ma Hakan (Necip Memili) li scoprirà e farà saltare i loro piani.