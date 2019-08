Dopo aver partecipato a Temptation Island in qualità di tentatore, la fama di Javier sui social è in continua crescita: il bel single che ha corteggiato in maniera egregia Ilaria Teolis, la ormai ex fidanzata di Massimo, può contare su tanti follower che non mancano di dimostrargli un grande interesse. Facendosi forte proprio dei tanti commenti positivi che riceve giornalmente, Javier ha voluto giocare con le fan postando uno scatto ed una frase che ha stuzzicato non poco le sue seguaci.

Il rapporto tra Javier e Ilaria

Javier si è rapportato ad Ilaria durante tutto il percorso di Temptation Island: il giovane con i suoi modi di fare, con la sua loquacità e l'innegabile bellezza ha cercato di far ragionare la Teolis su ciò che veramente desiderava per la sua vita, arrivando a mettere così in crisi la sua relazione con Massimo. Alla fine del viaggio dei sentimenti, Ilaria ha deciso che era giunto il momento di chiudere con il suo fidanzato ed è apparsa decisa ad approfondire la conoscenza con Javier.

Anche se non è ben chiaro se quella tra Ilaria e Javier sfocerà in un rapporto di amicizia o qualcosa di più, quello che è evidente è che l'interesse del pubblico nei confronti del tentatore è in continua crescita.

Non sono pochi coloro che si augurano di poter vedere il giovane sul trono più famoso di Italia: non sarebbe la prima volta che un volto noto di Temptation Island arrivi a Uomini e Donne, ma per il momento Javier si diverte a giocare con le fan.

Javier provoca su Instagram

Sul suo profilo Instagram è comparso un post che ha mandato in delirio i follower dell'ex tentatore, il quale si è divertito a provocare con una frase di Susan Savannah.

"Gli uomini sono come il caffè. I migliori sono carichi, caldi e possono tenerti su tutta la notte", ha scritto Javier. Immediati i messaggi delle fan del single: è chiaro che una frase del genere non poteva che stuzzicare le fantasie delle ragazze che fin dalla prima apparizione del ragazzo nel docu-reality hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

In modo spiritoso, quindi, il corteggiatore ha saputo ancora una volta catturare l'attenzione del suo pubblico.

Per sapere se veramente l'ex tentatore diventerà il prossimo tronista o se con Ilaria, durante l'estate, nascerà un rapporto più intenso tutte le seguaci dovranno attendere l'inizio della prossima stagione di Uomini e Donne. Infatti, come accade ormai ogni anno, è da ipotizzare che tutti protagonisti di Temptation Island saranno presenti in qualità di ospiti durante le prime registrazioni del dating show di Canale 5.

In quella occasione i telespettatori potranno scoprire la verità: magari le numerose richieste delle ragazze che vogliono vedere Javier sul trono saranno prese in considerazione dalla redazione del programma, che potrà contare su un successo assicurato.