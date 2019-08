Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, lo sceneggiato italiano andato in onda per la prima volta il 21 ottobre 1996 ambientato sul bellissimo scenario del golfo di Napoli. Nelle nuove puntate trasmesse dal 2 al 6 settembre alle ore 20:20 su Rai 3, Niko Poggi starà molto vicino a Susanna Picardi dopo il periodo di stress dovuto ai guai giudiziari del padre. Il ragazzo, infatti, sorprenderà la fidanzata con una romantica dichiarazione d'amore dove le chiederà di diventare sua moglie.

Un posto al sole: Niko chiede la mano di Susanna

Le anticipazioni di Un posto al sole, tratte dalle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, svelano che Filippo noterà che tra Serena e Leonardo c'è troppa confidenza. Sartori, a questo punto, comincerà a sospettare che sia successo qualcosa tra di loro. Intanto Renato sarà libero di iniziare a fare la corte ad Adele, dopo la condanna di Manlio Picardi.

Per questo motivo, il Poggi metterà da parte Nadia mentre Vittorio sarà messo davanti alle sue responsabilità da Anita. Nel frattempo Susanna riceverà da Niko una proposta che la lascerà a bocca aperta durante una cena a lume di candela. La Picardi, infatti, accetterà di diventare la moglie del giovane Poggi, dopo aver superato un periodo buio della sua vita per colpa del processo a suo padre e per l'esame di abilitazione forense.

D'altro canto, Renato cercherà di fare pace con Nadia nonostante sia catturato da Adele. Filippo, invece, non sarà disposto a far pace con la Cirillo dopo aver litigato furiosamente con Leonardo.

Marina disperata per Arturo

I rapporti tra Marina e Alberto Palladini saranno sempre più tesi mentre Arturo sarà costretto a prendere una decisione capace di stravolgere la sua esistenza. Intanto la Cirillo entrerà in crisi dopo essere stata protagonista di una lite furibonda con il Sartori.

Allo stesso tempo, la Giordano si dispererà per la decisione del padre, tanto da chiedere aiuto a Fabrizio Rosato. Infine Vittorio ideerà una stratagemma per salvare il ristorante della madre di Alex.

Il Poggi e la Picardi affrontano le famiglie

Gli spoiler di Un posto al sole in onda nella prima settimana di settembre svelano che il Poggi e la Picardi affronteranno le famiglie per rivelare la lieta notizia.

Vittorio, invece, deciderà di coinvolgere Patrizio nella gestione della trattoria, utilizzando le sue particolari doti persuasive. Il giovane Giordano, a questo punto, valuterà la posizione di cuoco all'interno dell'attività di ristorazione mentre Alex sarà sempre più schiacciata dalle responsabilità famigliari. D'altro canto, sua sorella Mia sarà in procinto di fare un incontro che potrebbe cambiarle la vita.

Infine Beatrice entrerà in crisi con Aldo Leone, tanto da decidere di fare una richiesta che lascerà spiazzato il fidanzato di Susanna.