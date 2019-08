L’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne è stata caratterizzata da accese discussioni e clamorosi ribaltoni. Nei giorni scorsi David Scarantino e Cristina Incorvaia sono stati protagonisti di un inaspettato colpo di scena dopo che avevano lasciato insieme Temptation Island al termine del confronto all’ultimo falò. Ad un mese di distanza la coppia ha chiuso la relazione. In realtà sia l’assicuratore che la siciliana hanno riferito, nel corso della puntata speciale del reality, che le discussioni sono nate fin dal rientro in albergo.

Da qui la decisione di interrompere definitivamente il rapporto.

Per una coppia che scoppia, un nuovo flirt che sicuramente farà rumore. Stefano Torrese e Noel Formica hanno rivelato al magazine di Uomini e donne che si stanno frequentando da un mese. “Il nostro feeling è iniziato a Pasqua da uno scambio di auguri” - ha spiegato l’ex fidanzato di Pamela Barretta che ha sottolineato che, successivamente, la conversazione è scivolata sulla loro situazione sentimentale. “In quel momento mi ha detto di non essere più impegnata”.

Un feeling nato da un messaggio di auguri

Nell’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne Stefano Torrese e Noel Formica hanno fatto discutere per le loro tormentate relazioni con Pamela Barretta e Armando Incarnato. In particolare Torrese è finito al centro delle polemiche per un ‘triangolo’ pericoloso che ha coinvolto anche Roberta Di Padua e determinato la rottura con la fidanzata. Un epilogo avvenuto negli studi del dating show subito dopo il dono di un anello da parte di Stefano alla dama pugliese.

Tra segnalazioni e illazioni invece si è concluso il tumultuoso rapporto tra Noel e Armando.

In seguito la quarantatreenne originaria di Buenos Aires si è legata sentimentalmente ad Alessandro ma la love story si è chiusa pochi mesi dopo. Nelle ultime ore il nuovo colpo di scena con Torrese e la Formica che hanno riferito al magazine di Uomini e Donne che l’iniziale amicizia si è trasformata in un flirt.

Stefano: 'Ci sentiamo complici, le nostre esperienze sono simili'

Dopo le recenti delusioni sia Stefano che Noel preferiscono muoversi con i piedi di piombo ed evitano di parlare di storia d’amore. “Al momento lo definirei un flirt” - ha affermato Torrese che dice di aver trovato un’ottima sintonia con la quarantatreenne. “Abbiamo diverse cose in comune e tra l’altro entrambi abbiamo trascorso il giorno di Pasqua in bicicletta”.

Il sarcasmo e l’ironia dell'italo argentina hanno colpito l’ex cavaliere del trono over che si ritrova nel modus vivendi della Formica. “Ci sentiamo complici ed abbiamo compreso che le nostre esperienze sono simili. Poi entrambi crediamo nel valore della famiglia”.

Dall’altra parte Noel ha riferito che il primo contatto è avvenuto via Instagram e che si è creato subito un buon feeling. Una “spontanea empatia” che li ha portati ad incontrarsi per approfondire la conoscenza.

“Anche se ci vediamo da poco abbiamo trascorso molto tempo insieme” - ha precisato Noel che ha aggiunto che ora sia lei che Stefano hanno la necessità di mettersi alle spalle gli strascichi delle precedenti relazioni.