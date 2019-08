Torna con una nuova puntata lunedì 12 agosto la soap iberica Una vita, a partire dalle 13,40 su canale 5. Anche la prossima settimana dunque, la telenovela ideata da Aurora Guerra terrà compagnia ai numerosi fan senza alcuna interruzione nella programmazione, anche a cavallo del Ferragosto. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio vedremo come Diego farà il suo ritorno ad Acacias, sconvolto dopo la scoperta del cadavere decomposto del padre Jamie.

Intanto, tutti gli abitanti del quartiere, si interrogheranno sul motivo dell’arresto di Samuel, mentre Silvia verrà aggredita per strada da uno sconosciuto, proprio nell'istante in cui Esteban confesserà ad Arturo i suoi sentimenti per la donna.

Una vita trama del 12 agosto: Samuel arrestato, Ursula pronta a fuggire da Acacias

Diversi colpi di scena attendono i fan di Una Vita nel corso nel nuovo episodio in onda su canale 5 il prossimo 12 agosto, dove vedremo come si svilupperà la vicenda legata all’arresto inatteso di Samuel. Il giovane, infatti, è stato arrestato dalle guardie in occasione del pranzo con i vicini organizzato da Ursula: ora tutti gli abitanti del quartiere si domanderanno i motivi della sua reclusione.

Felipe si recherà, quindi, in commissariato per avere notizie in merito, mentre Ursula si preparerà a fuggire da Acacias. I domestici, intanto, decideranno di consegnare il denaro e le donazioni alla Casa della Carità.

Anticipazioni Una Vita: un fermacarte incastra Samuel per l'omicidio di Jamie

Gli spoiler relativi alla nuova puntata della soap iberica rivelano che Diego farà il suo ritorno nel quartiere e racconterà a Blanca di aver ritrovato il cadavere decomposto del padre.

Il giovane Alday sarà sconvolto, in quanto rivelerà che, accanto al corpo, è stato rinvenuto un fermacarte appartenente a Samuel. Un indizio che indurrà gli inquirenti a sospettare seriamente del più giovane dei fratelli Alday. Nel corso della nuova puntata, dunque, si verrà a sapere che Samuel verrà trattenuto in carcere con l’accusa di aver assassinato il genitore. Esteban, nel frattempo, confesserà ad Arturo i suoi sentimenti per Silvia, consapevole però del fatto che la donna, invece, è innamorata del colonnello.

La Reyes, intanto, verrà aggredita per strada da uno sconosciuto mentre farà il suo arrivo nel quartiere il nuovo guardiano.

Questo e molto altro nell’appuntamento di lunedì 12 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5, dove i telespettatori potranno scoprire come si evolverà la vicenda legata all’arresto di Samuel. Ricordiamo inoltre che, tutte le puntate della soap Iberica già trasmesse, sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove si troveranno anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.