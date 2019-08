Appuntamento con le anticipazioni di Una vita, relative alle puntate che andranno in onda dal 12 al 17 agosto prossimi su Canale 5, ricordando che la soap opera, ideata da Aurora Guerra, non subirà nessuna interruzione nemmeno in prossimità del ferragosto. Ad Acacias, come rivelano gli spoiler, Blanca e Diego saranno ancora alla ricerca del piccolo Moises, anche se il compito sembrerà più difficile del previsto.

Il maggiore degli Alday, inoltre, farà una terribile scoperta riguardante il padre Jaime, il cui corpo defunto verrà ritrovato, gettando i sospetti della morte su Samuel, che verrà incarcerato. Flora intanto, nel tentativo di difendere Pena dal misterioso indiano, si metterà nei guai, mentre Leonor scoprirà che Eva e Nacho non sono la moglie e il figlio di Inigo.

Una Vita, trame al 17 agosto: Diego ritrova il corpo senza vita di Jamie

Molti colpi di scena attendono i numerosissimi fan della soap opera iberica nel corso delle prossime puntate, dove vedremo che Diego, dopo aver chiesto aiuto a Samuel per rintracciare il padre, si ritroverà a far fronte a un’amara verità: il giovane, infatti, scoprirà il cadavere di Jamie e accanto al corpo troverà un ferma carte, che indurrà a pensare alla colpevolezza di Samuel.

Quest’ultimo, intanto, avrà fatto amicizia con Lucia, la cugina di Celia, appena giunta nel quartiere.

Proprio durante il pranzo organizzato da Ursula per riappacificarsi con i vicini, le guardie faranno irruzione in casa arrestando Samuel per omicidio. Leonor, intanto, dopo la comparsa di Eva ad Acacias, sarà furiosa con Inigo per avergli nascosto di essere sposato e di avere un figlio, e non crederà alla versione dei fatti del suo innamorato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Solo quando vedrà Pena dare dei soldi a Eva, capirà che Inigo le ha sempre detto la verità e che Eva e il piccolo Nacho non hanno nessuna parentela con lui.

Samuel andrà in carcere con l'accusa di aver assassinato il padre

I telespettatori di Una vita staranno con il fiato sospeso, per conoscere non solo le sorti del piccolo Moises, ma anche quelle di Samuel, portato in carcere con l’accusa di aver assassinato il padre.

L’indizio del ferma carte lo farà sembrare colpevole anche agli occhi di Diego il quale, furioso, urlerà in faccia al fratello tutta la sua rabbia. Samuel, intanto, chiederà aiuto a Liberto, il quale crederà alla sua innocenza e lo aiuterà a essere scarcerato.

Il marito di Rosina, infatti, sembrerà trovare le prove secondo le quali il ferma carte incriminato era a casa di Ursula al momento della permanenza di Cristina Novoa e quindi in un momento successivo alla morte di Jamie.

Grazie a questa prova, Samuel potrà tornare in libertà proprio nel giorno in cui verranno celebrati i funerali del padre. Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita negli episodi in onda da lunedì 12 agosto a sabato 17 agosto, ricordando che il sabato la puntata viene trasmessa su Rete 4 in prima serata.