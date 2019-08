Torna lo spazio dedicato ad Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Nelle puntate trasmesse dal 12 al 17 agosto su Canale 5, Silvia Reyes sarà in balia del terribile Blasco, mentre Leonor Hidalgo farà pace con Inigo Barbosa dopo aver smascherato Pena.

Una Vita: Arturo in ansia per Silvia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 12 a sabato 17 agosto alle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Diego scoprirà per caso il corpo esanime di suo padre Jaime.

Tutte le prove punteranno il dito su Samuel, tanto che quest'ultimo verrà poco dopo arrestato durante una festa in casa di Ursula. Silvia, invece, verrà rapita dopo che Esteban aveva giurato ad Arturo di non fare niente per separarlo da lei. Allo stesso tempo, Inigo avrà la conferma che dietro l'arrivo di Eva e Nacho c'è lo zampino di Pena. Peccato che Leonor continui a credere nella versione del vero Cervera. La Dicenta, invece, chiederà alla serva di preparare le valige mentre l'Alday informerà Blanca che suo padre è morto in circostanze misteriose.

Liberto aiuta Arturo

Il Valverde si preoccuperà quando noterà l'assenza della Reyes alla cena organizzata per lei, mentre Diego accuserà la vecchia istitutrice ad avere convinto Samuel ad uccidere Jaime. Intanto Arturo chiederà a Liberto di mettersi in contatto con Esteban, in quanto sicuro che sia dietro la scomparsa della spia. Blanca, invece, confesserà alla Hidalgo che Samuel è in carcere con l'accusa di aver ucciso il padre. A tal proposito, il marito di Rosina si metterà dalla parte del giovane Alday, mentre Cesareo aiuterà Flora a rintracciare l'Indiano.

Leonor si riappacifica con Inigo

Gli spoiler di Una Vita in onda nella prossima settimana su Canale 5 rivelano che Leonor si convincerà della buona fede di Inigo dopo aver visto Pena pagare Eva. Intanto Esteban e il Valverde riceveranno una missiva d'addio da Silvia mentre Diego urlerà tutto il suo disprezzo in faccia al fratello durante una visita all'istituto penitenziario. Il giorno seguente, Samuel chiederà a Liberto di entrare in casa della Dicenta, per recuperare una foto dove è ritratta Cristina Novoa, l'unica in grado di dimostrare la sua innocenza.

La Hidalgo smaschera Pena

I telespettatori scopriranno che la Reyes è stata sequestrata da Blasco, un suo vecchio nemico, mentre la Barbosa darà una padellata in testa all'Indiano che stramazzerà al suolo nel tentativo di difendere Pena da morte certa. Eva, invece, confesserà a Leonor di essere stata pagata per fingersi la moglie di Inigo. Inoltre ammetterà che quest'ultimo non è il papà del piccolo Nacho.

Blanca ha rapito la Reyes

Le condizioni dell'Indiano peggioreranno notevolmente, tanto da morire in seguito al terribile trauma cranico. Di conseguenza, Flora sarà accusata di omicidio è quindi portata in carcere. La Dicenta, invece, darà una serie di pugnalate al ventre a Carmen, intenzionata a fermare la sua fuga da Acacias 38. Lontano dal quartiere, Blasco dirà a Silvia di fargliela pagare cara in quanto l'aveva fatto arrestare dalla polizia dieci anni prima per i suoi loschi traffici.

Allo stesso tempo, la Hidalgo pregherà Felipe di prendere le difese di Flora. Infine Ursula prenderà alloggio in una pensione lontana dal quartiere insieme al piccolo Moises.