Erica Piamonte è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello 16. La ragazza, nell'arco del suo percorso all'interno della casa, ha instaurato un rapporto con il concorrente Gaetano Arena. La conoscenza tra i due non è però finita per il meglio come i fan si aspettavano. Arena ha infatti svelato alcuni dettagli intimi della loro "storia", deludendo la ragazza. La Piamonte ha instaurato un bel rapporto anche con Taylor Mega, la quale è stata ospite per alcune settimane nella casa più spiata d'Italia.

Uscita dal gioco, la donna ha continuato a frequentare la bella Taylor Mega e le due si sono spesso mostrare insieme sui loro profili social. Solo alcuneore fa però, Erika ha fatto preoccupare tutti i suoi fan annunciando di essere finita in ospedale per via di un malore che da alcuni giorni si stava protraendo.

Grande Fratello 16, Erika preoccupa i fan su Instagram

Una volta abbandonato il reality, la Piamonte ha riscosso molto successo sul web e soprattutto su Instagram, dove conta ormai più di 200 mila fan.

In molti amano seguire le avventure giornaliere della donna, ma solo poche ore fa, i fan si sono preoccupati dopo che la ragazza ha annunciato sul suo profilo Instagram di essersi recata in ospedale per via di un malore. Più precisamente, Erika ha scritto su IG ieri sera che sono giorni che sta male, ma che ha cercato di far finta di niente. Purtroppo però, l'ex protagonista del Grande Fratello ha rivelato di non riuscire più a sopportare il mal di stomaco atroce che si sta protraendo per ormai troppo tempo e di essere molto preoccupata, motivo per cui si è recata in ospedale per sottoporsi alle visite di prassi.

Sui social ha poi pubblicato una fotografia che la ritrae in una barella dell'ospedale con il tipico "braccialetto" del ricovero. I fan hanno così cominciato a fare delle domande alla donna sul suo stato di salute, ma solo poche ore fa quest'ultima ha pubblicamente risposto.

Gossip, la Piamonte tranquillizza tutti i suoi fan su IG

Molti follower della ragazza erano preoccupati per il suo stato di salute, soprattutto dopo che quest'ultima aveva pubblicato l'ultimo post ieri sera annunciando che ancora non c'erano novità e che stava sempre peggio.

Questa mattina però, la ragazza ha tranquillizzato tutti scrivendo sulle sue storie che dopo aver mangiato spiegherà cosa sia successo. Erika ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi seguaci per i messaggi ricevuti, anche se non ha parlato del suo stato di salute. La ragazza doveva partire per il mare, come da lei stesso annunciato, ma all'ultimo minuto è stata costretta ad un cambio di programma proprio per questo suo malessere.