Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra in onda da ormai diversi anni in Italia. Nelle puntate spagnole trasmesse da lunedì 5 a venerdì 9 agosto su La 1, Cinta e Emilio trascorreranno una notte di passione mentre Ursula Dicenta organizzerà un piano per eliminare Marcia, diventata nel frattempo la nuova fidanzata di Felipe dal vecchio quartiere di Acacias 38.

Una Vita: Genoveva chiede aiuto a Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda in Spagna da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, rivelano che Cinta riprenderà a cantare, tanto da sorprendere il pubblico con una canzone molto triste che sarà udita da Emilio. Intanto gli affari della pensione Buenas Noches andranno a rotoli dopo la denuncia di un cliente. Infatti dovranno pagare una multa dopo aver ricevuto un'ispezione.

Inoltre Servante e Fabiana dovranno fare dei lavori di ristrutturazione prima di riaprire i battenti sebbene siano a corto di soldi. Intanto Genoveva non abbasserà la testa in quanto non accetterà di essere stata rifiutata dall'avvocato. Peccato che l'Alvarez Hermoso la ripudi nuovamente, tanto che la Salmeron chiederà aiuto ad Ursula. Proprio la Dicenta chiederà alla nuova fidanzata di Felipe di abbandonare Acacias 38, tanto che quest'ultima deciderà di raccontare tutta la verità sul suo passato al legale.

Marcia racconta il suo passato

Ramon vorrà dare una mano a Fabiana e a Servante per uscire dai guai. Infatti deciderà di organizzare il banchetto di nozze presso la Buenas Noches. Cinta e Emilio, invece, scopriranno di non poter fare a meno l'uno dell'altro, tanto da dare sfogo ai loro sentimenti. D'altro canto, Marcia confesserà di avere i suoi 'scheletri nell'armadio', tanto che Felipe deciderà di proteggerla.

Infatti ordinerà ad Ursula di non avvicinarsi a lei. Infine Genoveva restituirà i soldi del finanziamento a tutti i vicini per poi comunicare loro la sua partenza da Acacias 38.

I Dominguez superano la crisi economica

Gli spoiler spagnoli di Una Vita annunciano grandi sorprese. Nel dettaglio, la vedova di Samuel, prima di andarsene, chiederà scusa a Rosina, porgerà i saluti a Lolita dopo aver assicurato Felipe alle cure di Marcia.

Emilio e Cinta, invece, non vorranno più separarsi, tanto da decidere di lottare, facendo in modo che Angelines trovi un nuovo amore. Allo stesso tempo, i Dominguez uscirà dalla crisi economica grazie ai soldi restituiti dalla Salmeron.

La Dicenta vuole eliminare la nuova fidanzata di Felipe

Angelines dimostrerà di non apprezzare nessun pretendente mentre Ramon e Carmen accetteranno di andare a vivere insieme a Lolita e suo marito.

La Dicenta, invece, chiederà alla nuova fidanzata di Felipe di ridarle i soldi che le aveva prestato per lasciare il ricco quartiere spagnolo. Dall'altro canto, Genoveva saluterà per l'ultima volta l'Alvarez Hermoso, tanto che quest'ultimo crederà di poter vivere il suo amore con la serva in completa tranquillità.

Nel frattempo i signori di Acacias 38 organizzeranno una festa per il recupero dei soldi truffati da Alfredo. Durante il brindisi farà la sua comparsa la vedova di Samuel. Qui la Dicenta offrirà il suo aiuto alla donna per sbarazzarsi di Marcia in modo che possa riconquistare l'avvocato. Infine Emilio e Cinta troveranno il pretendente ideale per Angelines, un certo Nicolas.