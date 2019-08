La soap spagnola Una vita a differenza delle altre telenovele trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset farà compagnia al pubblico anche durante la settimana di ferragosto. Le anticipazioni dicono che la malvagia Ursula Dicenta approfitterà dell’assenza del suo figliastro Samuel Alday, che si troverà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso il padre Jaime. In particolare l’ex istruttrice si darà alla fuga con il nipote Moises, nonostante la sua domestica Carmen tenterà di fermarla. Diego invece non appena suo fratello verrà dichiarato innocente, gli chiederà perdono per aver pensato che fosse un assassino.

Liberto difende il marito di Blanca, Esteban e Arturo preoccupati per Silvia

Nelle puntate che i telespettatori italiani potranno seguire da lunedì 12 a sabato 17 agosto 2019, Diego mentre seguirà una pista per ritrovare il figlio, si imbatterà nel cadavere del padre Jaime. A gran sorpresa Samuel finirà in prigione poiché accanto al corpo senza vita del suo genitore verrà rinvenuto un suo fermacarte.

Nel frattempo Esteban prometterà ad Arturo che pur essendo innamorato di Silvia non tenterà di farli separare. Quest’ultima verrà sequestrata da un uomo misterioso, invece Lucia su consiglio della cugina Celia deciderà di tornare a Salamanca per chiarire con il padrino Joaquin. Inigo dopo aver scoperto che Eva e Nacho sono giunti ad Acacias 38 a causa di Pena, cercherà di dare le dovute spiegazioni a Leonor, che purtroppo sarà sempre più convinta che l’abbia ingannata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Intanto Cesareo verrà assunto come vigilante notturno al posto di Paquito, mentre Ursula ordinerà a Carmen di preparare le sue valigie.

Diego farà ritorno nel quartiere iberico e annuncerà a Blanca il decesso del padre. Il colonnello Valverde non sapendo che la sua amata sia stata rapita non riuscirà a capire come mai non si sia presentata al loro appuntamento. Trini dirà a Ramon che Cabrahigo ha intenzione di assumerlo come padrino.

Diego accuserà Ursula di aver ordinato a suo fratello di uccidere Jaime. I domestici decideranno di organizzare un party di accoglienza per Cesareo. Il Palacios accetterà di fare da padrino durante la festa patronale di Cabrahigo su invito della moglie. Arturo convinto che a Silvia possa essere in pericolo chiederà a Liberto di avvisare Esteban. Nel contempo Lucia annuncerà la sua partenza ai vicini, invece Blanca rivelerà a Leonor che Samuel è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre.

Liberto prenderà le difese del minore degli Alday. Cesareo darà a Flora degli indizi per poter rintracciare l’indiano. Leonor dopo aver visto Pena pagare Eva, si renderà conto che Inigo le ha detto la verità. Ramon pentito di aver accettato il nuovo lavoro, entrerà in ansia poiché Trini e Lolita non troveranno adatto il discorso che ha preparato. Esteban e Arturo dopo aver ricevuto la lettera di addio della Reyes, capiranno che la donna è tenuta sotto sequestro. Diego farà visita al fratello e lo disprezzerà.

Diego si riconcilia con Samuel, Ursula si rifugia in una pensione con Moises

Il giorno seguente Samuel si ricorderà che il fermacarte che ha confermato il suo coinvolgimento con il delitto, durante il soggiorno di Cristina Novoa si trovava nella sua abitazione: a quel punto il marito di Blanca chiederà a Liberto di entrare a casa di Ursula per trovare una fotografia che ritrae la falsa santona, con l’intento di poter tornare in libertà grazie a questo indizio. Ramon cercherà di trovare delle scuse per non prendere parte alla festa patronale. Nel frattempo Silvia sarà sotto le grinfie del suo vecchio nemico Blasco. Flora per difendere Pena ferirà gravemente l’indiano colpendolo in testa. Samuel verrà scagionato grazie al marito di Rosina, precisamente quando in paese ci sarà il funerale di suo padre Jaime. Eva confesserà a Leonor di essere stata corrotta con del denaro da Pena per far credere agli abitanti di essere la moglie di Inigo. Inoltre la new entry preciserà alla giovane scrittrice che Nacho non è affatto il figlio del fratello di Flora. Esteban troverà degli indizi per poter rintracciare Silvia, mentre la sorella di Inigo verrà assicurata alla giustizia a causa del decesso dell’indiano.

Carmen per impedire ad Ursula di fuggire da Acacias 38 con il nipote Moises, la affronterà. Purtroppo la Dicenta pugnalerà al ventre la sua domestica diverse volte, e riuscirà a far perdere le sue tracce. La sfortunata domestica fortunatamente non morirà grazie all'intervento di Samuel, che appena uscito dal carcere la soccorrerà. Diego chiederà scusa al fratello per aver creduto che fosse veramente l'omicida di loro padre. Blasco minaccerà la Reyes dicendole che pagherà per avergli fatto delle avance in passato con l'obiettivo di farlo arrestare. In seguito Leonor chiederà a Felipe di far scagionare Flora, invece Ramon cambierà di nuovo idea, visto che deciderà di presentarsi a Cabrahigo. Per finire Ursula si rifugerà in una pensione insieme al nipote.