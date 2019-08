Mancano soltanto poche settimane e su Canale 5 si potrà assistere alla conclusione dell’appassionante soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che sta ottenendo un grande successo anche in Italia. Le anticipazioni dell’ultima puntata dello sceneggiato rivelano che i due protagonisti principali, Nazli Piran e Ferit Aslan, saranno finalmente liberi di vivere il loro amore senza nessun ostacolo grazie all’arresto di Demet e Hakan.

Durante la festa di Capodanno la cuoca darà una bellissima notizia al marito, realizzando un desiderio del piccolo Bulut, poiché gli comunicherà di aver appreso di essere in stato interessante.

L’arresto di Hakan e Demet, Deniz perdona la sorella

Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre i telespettatori italiani vedranno le scene finali della serie televisiva turca che ha segnato il ritorno dell’attrice Ozge Gurel sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dagli spoiler si evince che ci sarà la resa dei conti tra Ferit Aslan e Hakan Onder. Quest’ultimo sapendo che l'unica via d’uscita per sfuggire alla giustizia è quella di scappare da Istanbul, poiché suo cognato Deniz verrà a conoscenza che Demir e Zeynep sono morti per mano sua, deciderà di affrontare per l'ultima volta il suo rivale. Nazli e la signora Leman temeranno il peggio quando sentiranno il rumore di uno sparo durante il violento scontro tra i due nemici.

Per fortuna l’architetto riuscirà ad impossessarsi dell’arma da fuoco del marito di Demet e a farlo finire dritto in prigione. Nel frattempo quest’ultima, dopo essere riuscita a farsi perdonare dal fratello Deniz, verrà arrestata insieme allo scagnozzo Bekir sotto lo sguardo di Nazli e Ferit.

Fatos chiede a Tarik di sposarla, Nazli rivela a Ferit di essere incinta

Il musicista, dopo aver detto addio alla sorella con la speranza di rivederla cambiata quando tornerà in libertà, organizzerà la festa di Capodanno nel suo locale.

Nel frattempo Ferit e Nazli festeggeranno l’arresto degli Onder scambiandosi i regali di Natale con Bulut. Il bambino farà capire alla coppia di voler avere un fratellino tramite un disegno. La signora Leman, invece, dopo essere stata smascherata da Hakan, per la prima volta sembrerà andare d’accordo con il figlio. Durante il party dell’ultimo giorno dell’anno Fatos approfitterà del bellissimo momento per fare una proposta di matrimonio a Tarik.

La sorella di Nazli farà dei salti di gioia quando apprenderà che Ayla ha un nuovo fidanzato visto che non avrà più nessun timore di poter perdere Deniz. Ad un certo punto la cuoca prenderà in disparte Ferit e lo sorprenderà annunciandogli che presto loro e Bulut formeranno una vera famiglia. In particolare l’Aslan verrà a conoscenza della Gravidanza della Piran. Passata la mezzanotte il ricco imprenditore e Nazli si allontaneranno dai loro amici per fare ritorno nella loro villa.

Per finire i coniugi Aslan si scambieranno un bacio appassionato proprio nel punto in cui si sono sfiorate per la prima volta le loro labbra.