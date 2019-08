Continua ad appassionare il pubblico la soap opera iberica Una vita nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle puntate in onda in Spagna questa settimana, l'ispettore Mauro San Emeterio e Felipe Alvarez Hermoso uniranno le loro forze per scoprire che fine ha fatto Marcia.

Il vedovo di Teresa e l'avvocato, dopo aver raccolto una serie di indizi, comprenderanno che la domestica non è sparita di sua volontà da Acacias 38.

Ebbene sì, il padre adottivo di Tano, con l'aiuto del suo caro amico, apprenderà che la sua nuova fiamma è stata sequestrata.

Marcia è stata rapita, San Emeterio sospetta di Genoveva

Le anticipazioni degli episodi spagnoli di Una Vita riportano che Felicia inviterà Ledesma a smettere di scontrarsi con suo figlio Emilio e di adattarsi alla nuova situazione se non vorrà che la sua vita diventi insopportabile.

Intanto Casilda, dopo aver trovato la medaglia di Marcia in soffitta, la mostrerà a Felipe. Quest'ultimo, insieme a Mauro, scoprirà che la donna stava risparmiando del denaro per poter pagare un biglietto del treno a Tano: grazie a quest'importante indizio, l'avvocato e il commissario capiranno che la domestica è stata rapita.

Ledesma chiederà a Felicia di fissare la data del loro matrimonio al più presto.

Nel frattempo Mauro continuerà a portare avanti le ricerche sulla scomparsa di Marcia, facendo delle domande ad Ursula. Quest'ultima ancora una volta negherà il suo coinvolgimento nella vicenda.

Fabiana, nonostante una certa riluttanza da parte della moglie di Ramon, inviterà Lolita e Carmen a riappacificarsi. Genoveva, nel frattempo, comincerà a raccogliere informazioni su San Emeterio. Carmen e Lola continueranno a non andare d'accordo, mentre Bellita sarà visibilmente commossa per la vicenda che riguarda Felicia.

Emilio rivelerà a Cinta di essere pronto a fare di tutto pur di far saltare le nozze della madre, ottenendo l'appoggio di Jose. L'ispettore San Emeterio condividerà con Felipe i suoi sospetti su un presunto coinvolgimento di Genoveva nella sparizione di Marcia.

Le indagini di Mauro e Felipe, Emilio prepara la sua partenza

Il legale a questo punto cercherà di far capire alla vedova Bryce di volerla incontrare per avere delle informazioni.

Nel frattempo Mauro avrà una soffiata sul luogo dove potrebbe essere tenuta prigioniera Marcia: insieme a Felipe si recherà in un magazzino dove non troverà la donna, ma al contempo i due soccorreranno un anziano brasiliano in difficoltà.

Susana cercherà di aiutare Fabiana a superare i problemi causati dai pessimi rapporti tra Lolita e Carmen. Genoveva, dal canto suo, continuerà ad occuparsi delle navi che rimpatriano i militari del Marocco per attirare su di sé le attenzioni di Felipe, mentre Rosina continuerà a rifiutarsi di prendere parte all'iniziativa.

Emilio confesserà a Jose quanto accaduto a Valdeza. Il giovane Pasamar deciderà di recarsi a Santander per provare a smascherare una volta per tutte il futuro marito della madre.

Dopo l'irruzione nel magazzino, Mauro interrogherà un gangster che gli darà un nuovo indizio sul luogo in cui potrebbe trovarsi il brasiliano. Fabiana metterà in guardia Carmen e Lolita sulle malelingue che stanno circolando in merito ai loro pessimi rapporti. Susana, ad esempio, informerà Ramon che sua moglie e sua nuora non vanno affatto d'accordo.

Emilio si preparerà a partire per Santander, mentre Ledesma comincerà ad organizzare le nozze. Questi, al contempo, mentirà a Felicia e Cinta, dicendo loro che sta per andare a Barcellona per presenziare ad una fiera alberghiera.

Infine Mauro rivelerà a Felipe che Marcia potrebbe essere stata rapita da un trafficante di nome Cesar Andrade, e a questo punto l'avvocato deciderà di indagare da solo, contattando un ex amante della donna.