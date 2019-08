Le prossime puntate dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che il 13 settembre chiuderà i battenti, si preannunciano scoppiettanti. Al centro delle trame ancora una volta ci sarà Asuman, che si metterà in una brutta situazione rischiando di distruggere il matrimonio della sorella Nazli. La figlia minore di Kemal cadrà in una trappola ordita da Hakan Onder che attuerà l’ennesimo piano malefico per ottenere di nuovo la custodia di Bulut e le azioni della Pusula Holding intestate al minore.

La coinquilina di Fatos rischierà grosso dato che il marito di Demet si dirà disposto a farla finire in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere un suo scagnozzo. Il losco imprenditore costringerà Nazli a lasciare il marito Ferit per il bene della sorella. La cuoca, dopo aver fatto il possibile per non accettare le condizioni imposte dall’Onder, non avrà altra scelta che separarsi dall’Aslan quando sua sorella disperata per l’ennesima imprudenza commessa salirà all’ultimo piano di un edificio in costruzione per gettarsi nel vuoto.

Il musicista riuscirà ad evitare il peggio mentre la chef, sconvolta per aver rischiato di assistere al decesso della sorella, presenterà la richiesta di divorzio al giudice.

Asuman sfugge ad un abuso, Muzaffer è uno scagnozzo di Hakan

Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani della telenovela Dolunay dicono che Nazli e Ferit proprio quando ritroveranno la serenità perduta a causa dell’intromissione di Pelin non avranno altra scelta che allontanarsi.

Ad ostacolare la storia d’amore dei novelli sposi sarà Asuman che per colpa del suo carattere ribelle spingerà la sorella a prendere una drastica decisione. La coinquilina di Fatos, con l’intento di saldare un debito contratto con Deniz, accetterà di lavorare per uno sconosciuto chiamato Muzaffer, che non riuscirà a violentarla grazie all'intervento del musicista. L'uomo non lascerà in pace la giovane visto che la costringerà a recarsi a casa di nuovo a casa sua con un ricatto.

La figlia minore di Kemal per impedire al suo aguzzino di tentare di abusare di lei lo ferirà usando un arma da fuoco appartenente allo stesso e si darà alla fuga pensando di aver commesso un omicidio. Il ricattatore di Asuman si rivelerà essere uno degli scagnozzi di Hakan. Quest’ultimo infatti avrà tra le mani il video della sparatoria ed inizierà a minacciare la cuoca.

Deniz salva la sorella della chef, Ferit e Nazli in tribunale per divorziare

La coinquilina di Fatos sarà sul punto di commettere una pazzia quando verrà a conoscenza che l’Onder ha obbligato sua sorella a divorziare da Ferit a causa sua.

Avendo saputo di poter finire in carcere per ben 15 anni e assalita dai sensi di colpa, Asuman tenterà di farla finita. La giovane per fortuna non perderà la vita grazie all’intervento provvidenziale di Deniz, che la farà desistere dal suo terribile intento. A quel punto Nazli, avendo saputo da un avvocato che sua sorella dovrà scontare minimo 5 anni di galera, sceglierà di proteggerla accettando il ricatto di Hakan. Nel frattempo Ferit, sempre più innamorato della moglie, organizzerà una sorpresa con l’obiettivo di farle una reale proposta di nozze. Per sorprendere la sua dolce metà l’architetto si servirà della complicità di Engin che farà allontanare dalla villa Leman e Bulut per qualche ora. Nazli farà rimanere senza parole il marito perché, dopo essersi rifiutata di indossare l’anello che apparteneva alla nonna dell’architetto, lascerà il tetto coniugale. Seppur spiazzato dall’inaspettata reazione della Piran, Ferit si recherà in tribunale su richiesta della stessa che vorrà annullare il loro matrimonio.