Nuovo spazio con le notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che andrà in onda anche durante la settimana di Ferragosto su Canale 5. Nelle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia Diego Alday deciderà uccidere il fratello Samuel dopo aver scoperto che ha provocato la grave infermità del piccolo Moises e ha sabotato il suo tentativo di fuga da Acacias 38 insieme a Blanca Dicenta.

Una Vita: Blanca e Diego smascherano Samuel

Le nuove anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Diego che deciderà di vendicarsi di suo fratello. Tutto avrà inizio quando Samuel ricatterà il dottor Guillen (Daniel Rimon) affinché avveleni Moises, le cui condizioni peggioreranno a vista d'occhio. Allo stesso tempo Blanca e l'amato capiranno che l'Alday era il mandante dell'attacco alla carrozza che doveva portarli lontano da Acacias 38.

Nonostante questa scoperta la coppia deciderà di non vendicarsi subito del ragazzo in quanto saranno in ansia per le sorti del figlio. Nel frattempo il dottor Guillen comincerà ad accusare dei gravi sensi di colpa invitando il fratello di Diego a ritornare sui suoi passi. Una richiesta che non sarà presa in considerazione dal nuovo antagonista. Per questo motivo il dottore si recherà dalla Dicenta e dall'Alday dove confesserà di aver aiutato il loro congiunto a nuocere a Moises.

La Dicenta battezza Moises

Le trame di Una Vita svelano che Blanca deciderà di battezzare il figlio in quanto teme che non sopravviva alla misteriosa malattia. Di conseguenza Diego (Ruben De Eguia) chiederà al fratello di fare da padrino al suo nipote mentre la Dicenta inviterà Leonor Hildago a fare da madrina. Dall'altro canto Samuel (Juan Gareda) fingerà di essere contento per la ripresa di Moises tanto da chiedere aiuto a Lucia per organizzare una festa.

L'Alday vuole uccidere il fratello

Se il detective Riera (Pablo Menasanch) si recherà in ospedale per prendere il bambino e trasferirsi in un ostello, l'Alday si armerà di un coltello appuntito con l'intenzione di mettersi fine all'esistenza di suo fratello. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Blanca (Elena Gonzalez) non vorrà che il fidanzato si sporchi le mani di sangue tanto da precipitarsi presso la sua abitazione.

La Dicenta arriverà appena in tempo e riuscirà a salvare la vita all'ex marito. Infine la figlia di Ursula giustificherà la sua presenza affermando di aver raggiunto Samuel per dargli il permesso di organizzare il banchetto del battesimo sebbene all'inizio fosse contraria. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate nel vecchio quartiere di Acacias 38.