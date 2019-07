Torna lo spazio dedicato alle notizie di Una vita, uno delle soap opera di maggiore successo in Italia. Nelle nuove puntate trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, Blanca Dicenta e Diego Alday riceveranno una brutta sorpresa. La coppia, infatti, scoprirà che il figlio Moises è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Una Vita: Samuel contro Blanca e Diego

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda prossimamente su Canale 5, svelano che non ci sarà pace per Blanca e Diego.

In particolare il figlio Moises contrarrà una grave malattia dopo essere stato ritrovato. I due, infatti, decideranno di trasferirsi a Huelva dopo aver rinchiuso Ursula Dicenta (Montesserat Alcoverro) in manicomio grazie alla complicità di suo padre (Koval). Intanto Samuel darà l'impressione di appoggiare la nuova famiglia tanto da essere invitato a trasferirsi lontano da Acacias 38 insieme a loro.

Purtroppo le intenzione dell'Alday cambieranno radicalmente una volta restato solo ad Acacias 38. L'uomo, infatti, pianificherà un piano per rovinare la felicità raggiunta dalla moglie e suo fratello. In particolare si dimostrerà malvagio come sempre con Blanca e Diego che si troveranno nuovamente a difendersi da lui.

L'Alday rapisce Moises

Stando agli spoiler di Una Vita si evince che Samuel (Juan Gareda) deciderà di andare a trovare la Dicenta nell'istituto psichiatrico dopo aver aiutato Diego e Blanca (Elena Gonzalez) a raggiungere Huelva sani e salvi con Moises.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In questo frangente, l'Alday rivelerà all'anziana donna di essere pronto a dare inizio al piano per rovinare per sempre la felicità della coppia. Infatti deciderà di rapire ed uccidere il frutto del loro amore eludendo la sorveglianza della serva Carmen. La figlia di Ursula e l'amato si preoccuperanno moltissimo per la scomparsa misteriosa di Moises dopo averlo affidato alle cure della serva.

La Dicenta e Diego apprendono della malattia di Moises

Più tardi, la coppia riceverà una bruttissima notizia.

Il dottor Guillen informerà Blanca e Diego (Ruben De Eguia) che il loro bambino è stato portato in ospedale poiché gravemente malato. Moises, infatti, contrarrà una febbre elevatissima a causa dei continui spostamenti che non hanno giovato alla sua tenera età. L'Alday e la Dicenta, a questo punto, punteranno subito il dito contro il congiunto che ha messo l'esistenza del piccolino in pericolo solo per ferirli.

Un momento terribile per la coppia appena ricongiunta che si troverà a lottare per la sopravvivenza del loro adorato figlio. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa intrica trama.