Nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che il mese prossimo giungerà al suo termine. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, svelano che la ribelle Asuman (Ilayda Akdogan) si caccerà nuovamente nei guai. La sorella di Nazli, con l’obiettivo di guadagnare dei soldi per potersi pagare le tasse scolastiche, correrà un grosso pericolo.

La giovane rischierà un abuso da parte di Muzaffer, un uomo che si dirà disposto ad assumerla al suo servizio per svolgere il lavoro di cameriera. Fortunatamente a salvare la figlia di Kemal in extremis, come già fatto con la cuoca, ci sarà Deniz (Hakan Kurtas), che aggredirà fisicamente il losco individuo.

Nazli furiosa con la sorella, Asuman si reca a casa di Muzaffer

Nelle puntate della soap Dolunay, che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, Asuman dopo il periodo trascorso con Deniz, si convincerà a tornare a vivere con Fatos, su consiglio di Nazli.

La giovane dovrà fare i conti con la dura realtà, infatti non ha pagato le tasse scolastiche e ha speso tutto il denaro per fare la bella vita. La situazione sarà abbastanza complicata, dato che la figlia minore di Kemal si vedrà costretta a saldare i suoi debiti per non essere espulsa dalla scuola. Asuman, spinta dalla sua coinquilina a dire la verità alla sorella, inizierà a lavorare al ristorante.

Successivamente Deniz pagherà le tasse di Asuman, facendo andare su tutte le furie la moglie di Ferit. Ebbene sì: la chef si arrabbierà con la sorella per aver scelto la strada più facile. Asuman, disperata per l’ennesima lite avuta con Nazli, accetterà una proposta di lavoro da parte di uno sconosciuto chiamato Muzaffer, recandosi del diretto interessato di nascosto con la convinzione di dover fare la cameriera.

Deniz salva Asuman da un abuso, Pelin sul punto di scoprire l'accordo dei coniugi Aslan

Il losco individuo tenderà una trappola alla ragazza, visto che dopo averle sottratto il cellulare la rinchiuderà nella sua abitazione per cercare di approfittarsene. Il perfido uomo, non appena Asuman si rifiuterà di assecondare i suoi desideri, darà l’impressione di volersi approfittare di lei. Per fortuna ciò non accadrà grazie all’intervento di Deniz.

A quel punto Asuman, molto scossa per quanto accaduto, andrà a dormire a casa del musicista, finendo per condividere lo stesso letto.

Il giorno seguente Pelin ancora alleata con Hakan, sapendo che Deniz prova dei forti sentimenti per Nazli, gli chiederà di darle delle informazioni sulla donna e su Ferit, per aiutarla a far separare la coppia. Proprio quando l’ex fidanzato di Ayla sarà sul punto di svelare a Pelin che la Piran e l’Aslan si sono sposati per ottenere l’affidamento di Bulut, desisterà dal suo intento grazie all'intervento di Asuman.