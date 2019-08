Oggi, 29 agosto, c'è stata la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne: sul web, però, sono stati ufficializzati i nomi dei due tronisti che mancavano all'appello. A fare compagnia alle già confermate Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, ci saranno Giulio Raselli e Alessandro Zarino: entrambi i ragazzi hanno partecipato a Temptation Island 6, e si sono fatti notare per le conoscenze che hanno fatto rispettivamente con Sabrina Martinengo e Jessica Battistello.

Due ex tentatori sul trono di U&D: Giulio e Alessandro

Oggi, giovedì 29 agosto, è stata registrata la prima puntata del nuovo Uomini e donne: Maria De Filippi, infatti, ha presentato al pubblico in studio i quattro ragazzi che animeranno il Trono Classico nella prima parte della stagione 2019/2020. Come anticipano, rispettivamente, Witty Tv e il portale "Isa & Chia", i ragazzi che sono stati scelti dalla redazione per il ruolo di tronisti sono due volti che i telespettatori hanno visto quest'estate sempre su Canale 5: stiamo parlando di Giulio Raselli e Alessandro Zarino, i single di Temptation Island che hanno maggiormente fatto parlare di loro nell'edizione andata in onda tra giugno e luglio scorso.

Giulio è stato prima corteggiatore di Giulia Cavaglià: dopo non essere stato scelto a maggio, il giovane ha subito accettato di mettersi alla prova nel villaggio, dove ha conosciuto in maniera approfondita la 42enne Sabrina Martinengo.

Alessandro, invece, si è fatto notare nel docu-reality Mediaset per il feeling immediato che ha avuto con Jessica Battistello: i due ragazzi, infatti, hanno addirittura deciso di lasciare insieme il programma per conoscersi meglio lontano da occhi indiscreti. Questo rapporto, come si vociferava da tempo sul web, non è mai decollato, perciò ora Zarino ha accettato di cercare l'anima gemella a U&D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

I quattro tronisti del nuovo U&D fanno discutere

La "rosa" dei protagonisti del Trono Classico 2019/2020, dunque, ora è al completo: ai già conosciuti Giulio Raselli e Alessandro Zarino, vanno ad aggiungersi le due ragazze che nei giorni scorsi sono state presentate sui social network. A contendersi l'attenzione dei corteggiatori, infatti, saranno: la studentessa romana Giulia Quattrociocche e la barista modenese Sara Tozzi.

Quest'ultima, esattamente come i colleghi "maschietti", ha partecipato alla sesta edizione di Temptation Island ma non è riuscita a far breccia nel cuore di nessuno dei fidanzati del cast.

Soltanto la 27enne Giulia, dunque, è un volto nuovo con cui la redazione ha deciso di puntare per provare a riconquistare la fiducia del pubblico che, dopo anni di "troni flop" e prese in giro, diffida di quasi tutti i personaggi conosciuti ai quali viene offerta la poltrona rossa.