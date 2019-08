È stato un inizio scoppiettante quello che ha sancito la prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne. Il parterre, infatti, si è arricchito di numerosi ex protagonisti del dating show, giunti per aggiornare Maria De Filippi sulla propria situazione sentimentale. Tra di essi non potevano mancare Stefano Torrese e Noel Formica, che in una recente intervista su 'Uomini e donne Magazine' avevano già ufficializzato di essere una coppia.

Tale rapporto sembra proseguire per il meglio, anche se la loro presenza non è risultata affatto gradita a Pamela Barretta. Quest'ultima, infatti, ha lanciato pesanti accuse all'ex fidanzato, con il quale aveva chiuso ogni rapporto durante una delle ultime puntate della scorsa stagione.

Uomini e donne anticipazioni: Noel e Stefano continuano a frequentarsi

Procede per il meglio la relazione tra Noel Formica e Stefano Torrese, come raccontato nel corso della prima registrazione del Trono Over.

Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal 'Vicolo delle News' segnalano che dama e cavaliere hanno parlato della loro frequentazione, cedendo poi la parola a Pamela Barretta. Quest'ultima si è arrabbiata molto quando li ha visti in studio e ha accusato il suo ex di averla aggredita verbalmente qualche tempo prima. In tale circostanza lui l'ha offesa, ma non ne avrebbe avuto nessun diritto. Lo stesso cavaliere, a suo dire, avrebbe confessato a Biagio di avere cominciato a frequentare Noel quando ancora era fidanzato con Pamela. Sembra, inoltre, che quest'ultima abbia accusato Torrese per alcune critiche relative ai loro momenti di intimità.

Trono Over: Armando mostra delle foto a Tina

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del 30 agosto, anche Armando Incarnato è intervenuto nella querelle tra Noel, Stefano e Pamela. Il cavaliere, che in passato aveva frequentato proprio la Formica, ha mostrato a Tina Cipollari delle foto compromettenti della dama. Sebbene tali scatti non siano stati condivisi da altre persone, l'opinionista è apparsa visibilmente sorpresa, lasciando presagire a delle immagini spinte.

Per quanto riguarda il prosieguo della registrazione, Armando e Pamela si sono sostenuti a vicenda e hanno ballato insieme per ben due volte, sviluppo che sarà meglio non sottovalutare. Insieme a loro, erano presenti in studio altri storici volti del parterre maschile e femminile del Trono Over: segnaliamo, oltre Gemma Galgani, anche la presenza di Riccardo, Ida, Anna, Valentina e Barbara. E proprio lo scontro tra Gemma e Barbara non poteva mancare, lasciando presagire all'inizio di una stagione davvero divertente.