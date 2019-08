Lunedì 26 agosto riparte Un posto al sole con gli episodi della nuova stagione, finalmente verrà messa la parola fine al processo a carico di Manlio, inoltre Marina, più che mai decisa a difendere i diritti del padre, potrebbe commettere un'azione troppo ardita. Ovviamente verrà dato spazio anche a storyline più leggere che vedranno impegnati Cerruti e Renato Poggi con i loro problemi di cuore. Di seguito le anticipazioni di tutte le puntate che andranno in onda la settimana dal 26 al 30 agosto.

Marina fa un passo falso

Lunedì 26 agosto

Marina, determinata a riabilitare suo padre, deciderà di incontrare l'avvocato Aldo Leone per fare il punto della situazione. Tuttavia il desiderio di ottenere rapidamente giustizia porterà la Giordano a commettere un atto decisamente troppo azzardato. Terminate le vacanze estive, i vari condomini inizieranno a fare ritorno a Palazzo Palladini e Raffaele stringerà una divertente alleanza con Renato Poggi. Michele, Silvia e Otello faranno ritorno da Indica, tuttavia bisognerà capire se questi giorni siano serviti o meno a riavvicinare Otello e Teresa.

Vittorio tra Alex e Anita

Martedì 27 agosto

Alex avrà il suo bel daffare con i suoi problemi familiari, nel frattempo Vittorio, dopo aver terminato la sua breve vacanza con suo padre, farà ritorno a Napoli. Il giovane Del Bue adesso dovrà decidere cosa fare con Alex e Anita. Nel frattempo l'azione troppo impulsiva di Marina per ottenere giustizia per suo padre potrebbe avere comportare delle gravi conseguenze. Silvia cercherà di capire se il suo piano per riavvicinare Otello e Teresa abbia avuto il successo sperato.

Cerruti innamorato

Mercoledì 28 agosto

Alex, sempre più in difficoltà a causa dei molteplici impegni, non saprà se chiedere aiuto. Le differenti visioni della vita faranno sì che Renato e Nadia si allontanino sempre maggiormente. Cerruti deciderà di raccontare a Silvia i suoi patimenti amorosi ma sembrerà poco interessato a seguire i suoi consigli.

Termina il processo contro Manlio

Venerdì 30 agosto (Puntata doppia)

Il processo contro Manlio arriverà alle ultime battute e in molti attenderanno con ansia il verdetto.

Adele sarà angosciata all'idea di conoscere il verdetto finale. Alex si tufferà nei ricordi per ripercorrere il periodo della sua infanzia.

Si concluderà finalmente il processo, Giulia e Renato resteranno vicini ad Adele per darle sostegno, ma l'uomo finirà per trascurare la sua compagna Nadia. Nel frattempo Susanna e Niko saranno preoccupati dalle conseguenze che potrebbe avere l'atteggiamento di Adele in tribunale.

Appena tornati dalle vacanze, Filippo e Serena verranno subito braccati da Roberto Ferri, desideroso di rituffarsi nel lavoro. Tiziano fraintenderà l'atteggiamento di Michele verso Cerry ma quest'ultimo sarà impegnato solo a pensare al suo nuovo amore.