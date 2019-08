Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera spagnola 'Una vita': le puntate spagnole rivelano che ci sarà il ritorno di personaggi storici come Mauro, protagonista della seconda stagione che ha vissuto una storia importante con Teresa. Per la presenza di Mauro, bisognerà attendere del tempo ma il San Ermeterio tornerà nella quinta stagione e ci vorrà un anno prima di assistere all'arrivo dell'ex commissario nelle reti Mediaset.

Mauro torna a calle Acacias da uomo libero e incontra il vecchio amico Felipe

Il settimanale spagnolo "Supertele" ha rivelato che l'arrivo del poliziotto porterà un annuncio drammatico e che si tratta della morte di Teresa. Il motivo sarà legato al fatto che il San Ermeterio ha fatto ritorno in solitudine nel quartiere di Acacias e potrà godere del supporto di Felipe. Il commissario racconterà all'Avarez Hermoso (Marc Parejo) che la consorte è passata a miglior vita e Mauro tornerà a essere presente a calle Acacias come uomo libero.

Le ipotesi intorno alla morte della moglie dell'ex commissario

Le anticipazioni sottolineano che Mauro ricomincerà una nuova vita e potrebbe nascere un altro amore per l'ex poliziotto. Il pubblico non dimenticherà che, negli ultimi episodi in cui è stata presente Teresa all'interno della soap opera, la donna era in dolce attesa. Le trame prenderanno una direzione differente dopo la morte della consorte del San Ermeterio (Gonzalo Trujillo).

Nelle prossime puntate spagnole di Una vita non verrà fatta menzione dell'ipotetico figlio della Sierra (Alejandra Meco), a dimostrazione dei cambiamenti nel racconto. Si crea la possibilità che Mauro venga colpito da una duplice tragedia ma questa vicenda potrebbe concludersi con una giustificazione pronta a mettere in chiaro la questione.

La vicinanza di Felipe con il quale condivide la vedovanza dopo la morte della moglie

Il San Ermeterio sarà felice di aver ritrovato l'amicizia con Felipe (Marc Parejo) divenuto vedovo in seguito alla morte della moglie Celia (Ines Aldea).

Ci sono molte differenze tra le puntate italiane e spagnole di Una vita per via dei tempi di messa in onda. Dovranno passare dei mesi prima che questi episodi vengano trasmessi in Italia e la certezza si ritrova nel fatto che, nel mese di settembre, assistiamo alla quarta stagione di Una vita. I protagonisti continueranno a essere Lucia Alvarado e Telmo Martinez. Nelle recenti puntate di Una vita proseguono i contrasti tra Ursula (Montserrat Alcoverro), Diego e Blanca (Elena Gonzalez) in quanto la dark lady tiene nascosto il piccolo Moises.

La giovane Dicenta ha in mente un piano di comune accordo con il fratello di Samuel per vendicarsi della madre.