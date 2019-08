Dopo la pausa estiva di due settimane, Un posto al sole tornerà in onda a partire da lunedì 26 agosto e le puntate della nuova stagione promettono di regalare agli spettatori sin da subito grandi emozioni. Nei prossimi episodi di Upas verrà dato ampio spazio al personaggio di Renato Poggi che, pur di sostenere Adele molto provata dal processo a carico del marito, inizierà a trascurare la sua compagna Nadia, innescando una serie di eventi a catena.

Nel frattempo il processo a carico di Manlio Picardi si avvierà verso la sua conclusione, tenendo col fiato sospeso molti condomini di Palazzo Palladini. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa storyline, che andranno in onda dal 26 al 30 agosto.

La crisi con Nadia

Trascorse le meritate ferie estive, i vari condomini inizieranno a rientrare a Palazzo Palladini tornando alle loro care vecchie abitudini.

Raffaele (Patrizio Rispo), rimessosi al lavoro, deciderà di stringere una tenera e divertente alleanza con il suo amico storico Renato Poggi (Marzio Honorato). Purtroppo però, per quest'ultimo, le cose non si metteranno affatto bene e l'uomo dovrà prepararsi ad affrontare una terribile crisi sentimentale. Renato si troverà a fare i conti con le differenze sempre più forti con Nadia (Magdalena Grochowska) dovute all'età e ad una diversa visione della vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Tale condizione porterà la coppia ad allontanarsi sempre maggiormente, ma questo non sarà che un primo campanello di allarme di una crisi ben più profonda.

Renato sempre più vicino ad Adele

Nei prossimi episodi di Un posto al sole si tornerà a parlare del processo a carico di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro), il drammatico dibattimento si avvierà verso la sua conclusione e questo sarà fonte di un estenuante stress per Adele (Sara Ricci).

Nel frattempo Giulia (Marina Tagliaferri) e il suo ex marito si appresteranno a dare conforto e sostegno morale alla donna, tuttavia Renato finirà per dedicarsi fin troppo ad Adele trascurando invece la sua attuale compagna Nadia.

Il processo a Manlio si conclude

Nel doppio episodio di Upas, che andrà in onda venerdì 30 agosto, si concluderà definitivamente il processo contro Manlio, purtroppo dalle anticipazioni non si conosce l'esito del verdetto, anche se vengono svelati alcuni retroscena che lasciano intendere che non tutto filerà liscio.

Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) saranno molto preoccupati dalle conseguenze che potrebbe comportare l'atteggiamento tenuto da Adele in tribunale e anche quest'ultima, all'idea di conoscere la sentenza definitiva, sarà assalita dall’ansia e dalla paura.