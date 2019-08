Il conto alla rovescia sta per giungere al termine, lunedì 26 agosto ripartirà Un posto al sole con le puntate della nuova stagione e, come da tradizione, gli episodi rispetteranno la time line reale facendo un salto temporale di due settimane che trasporterà i telespettatori direttamente al giorno successivo alla fine delle vacanze. Pur non mostrandola in schermo, si tornerà nuovamente a parlare di Teresina Diacono.

Sua figlia Silvia cercherà in tutti i modi di far sì che la madre si riappacifichi definitivamente con Otello, ma la sua missione non sarà affatto semplice. Inoltre Silvia si troverà a dover dispensare consigli sentimentali anche a Cerry. Infine termineranno le vacanze per Vittorio e al suo ritorno il ragazzo dovrà affrontare la situazione da cui era scappato e prendere una decisione sentimentale definitiva. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda dal 26 al 30 agosto.

Il piano di Silvia

Terminate le vacanze estive, Silvia (Luisa Amatucci), Michele (Alberto Rossi) e Otello (Lucio Allocca) si appresteranno a lasciare la casa di Indica per fare ritorno a Napoli a Palazzo Palladini. A quanto pare i giorni trascorsi assieme nel ridente paesino potrebbero in qualche modo aver rinsaldato il rapporto tra Otello e Teresina, tuttavia Silvia non si accontenterà di questo riavvicinamento. La donna escogiterà infatti un ingegnoso piano per far sì che la madre e Otello superino totalmente la loro crisi e tornino definitivamente assieme.

Consigli d'amore

Cerruti (Cosimo Alberti) deciderà di raccontare i suoi problemi sentimentali a Silvia, tuttavia il simpatico vigile non risulterà affatto intenzionato a seguire i consigli della donna, ma almeno sembrerà aver finalmente abbandonato la sua ossessione per Michele in favore della sua nuova infatuazione. Nel frattempo un equivoco porterà Tiziano (Lucio Caizzi) a fraintendere l’atteggiamento di Michele verso Cerry.

La difficile scelta di Vittorio

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) farà ritorno a Napoli dopo aver trascorso una breve vacanza chiarificatrice assieme a suo padre, ma adesso dovrà fare i conti con la sua difficile situazione sentimentale. Il giovane Del Bue dovrà scegliere se tornare con Anita (Ludovica Bizzaglia) o restare assieme ad Alex (Maria Maurigi), ma la decisione non sarà delle più semplici.

Nel frattempo Alex sarà sempre più in difficoltà a causa dell'aumento degli impegni lavorativi e familiari. La povera ragazza non saprà a chi chiedere aiuto e ripercorrerà coi ricordi gli anni della sua infanzia per capire meglio come comportarsi nella situazione attuale.