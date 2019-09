Disavventura per Barbara D'Urso prima del ritorno in Tv: come ha annunciato lei stessa su Instagram ieri, giovedì 5 settembre, pochi giorni fa è incappata in un incidente che le ha causato più di qualche problema. La napoletana ha informato i fan della paura che ha provato quando una lastra di cristallo le è caduta tra la testa e il collo (costringendola ad indossare un collare cervicale), facendole anche perdere per un po' la sensibilità di un braccio.

La conduttrice, comunque, ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute ed ha confermato che lunedì prossimo sarà regolarmente in onda.

La D'Urso allarma i fan: 'Scivolata in maniera pericolosa'

Il sito di "Trash italiano" è stato il primo a rendere pubblico l'incidente nel quale è incappata Barbara D'Urso a meno di una settimana dal ritorno su Canale 5 di tutti i suoi programmi. Proprio in seguito alla notizia che ha diffuso il popolare blog sul suo conto, la presentatrice ha deciso di raccontare cosa le è accaduto in alcuni video che sono stati caricati sul suo profilo Instagram.

Inquadrando soltanto il suo volto (e il collare che i medici le hanno messo), "Carmelita" ha fatto sapere: "Vi ho tenuta nascosta una cosa da un po' di giorni. In realtà, non volevo che si sapesse. Questa è la conseguenza di una cosa che mi è successa e che ora vi racconto".

La conduttrice Mediaset ha detto che poco più di una settimana fa, una lastra di cristallo le è caduta addosso (precisamente tra la testa e il collo) e lei ha perso la sensibilità di una mano e di un braccio per qualche ora.

"Ho avuto un brutto incidente, sono scivolata in maniera pericolosa e le conseguenze sono piuttosto particolari. La vita mi ha insegnato che in un minuto può accadere di tutto", ha aggiunto la D'Urso nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il 9 settembre debutta la nuova stagione di Pomeriggio 5

Barbara, poi, ha spiegato che quest'incidente nel quale è incappata è avvenuto più di una settimana fa, ma lei ha fatto di tutto per evitare che si sapesse: "Per girare i promo ho tolto il collarino, mentre nelle foto ero sempre di spalle".

Nonostante la disavventura che ha avuto le abbia causato più di qualche problema fisico, la D'Urso ha rassicurato il suo pubblico dicendo: "Lunedì torno in diretta". È fissato per il 9 settembre, infatti, il debutto su Canale 5 della nuova stagione di Pomeriggio 5, il contenitore nel quale la presentatrice si destreggia tra cronaca e gossip da oltre 12 anni.

Nei giorni successivi (e più precisamente da metà settembre), Carmelita intratterrà la gente da casa anche con una nuovissima Domenica Live e con l'atteso Live-Non è la D'Urso, che si dice tratterà ancora del caso di Pamela Prati con il ritorno in studio di Pamela Perricciolo (pronta a fare nuove "scottanti" dichiarazioni).